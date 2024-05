Il padre di Ilaria Salis in visita a Trapani, incontro con il sindaco

Nel corso dell’incontro, di natura strettamente privata, tenutosi ieri nella sede di palazzo d’Alì, il sindaco Giacomo Tranchida ha espresso vicinanza e solidarietà a Roberto Salis e alla sua famiglia per l’incresciosa situazione che sta vivendo la figlia Ilaria Salis, imputata in Ungheria e detenuta da oltre un anno in condizioni disumane, pur se oggi in regime di detenzione domiciliare sempre in Ungheria e in attesa di un processo che, per quanto sin qui accaduto, non sembra poter svolgersi nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di proporzionalità e della presunzione d’innocenza.

Al termine del breve incontro il Sindaco Tranchida, che ha voluto omaggiare Roberto Salis di una pubblicazione su Samuel Butler e l’autrice dell’Odissea e del quaderno della Pace che la Città ha distribuito agli studenti affinché li faccia recapitare ad Ilaria, ha colto l’occasione per ribadire vicinanza e solidarietà a Ilaria Salis e ai tanti altri nostri connazionali che al momento si trovano in situazioni di giustizia precaria in vari Paesi del mondo, augurando una rapida soluzione delle rispettive vicende giudiziarie, stigmatizzando il principio che ad ogni essere umano va garantita una giustizia giusta e una pena proporzionale al reato commesso impegnandosi, come Amministrazione, a compulsare il Governo nazionale acchè al fine di trovare soluzione alla grave e difficile situazione di Ilaria e degli altri connazionali, attivi ulteriormente ogni possibile canale diplomatico.