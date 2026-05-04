Il Marsala 1912 esce ai play off contro il Partinicaudace

Niente da fare per il Marsala 1912 al primo turno play off contro il Partinicaudace. Al “Nino Lombardo Angotta” la lunga sfida termina ai supplementari 2 a 3 per la formazione di Partinico. E’ Mendola a trovare il goal al 26′. Il pareggio arriva nella ripresa, al 25’, con Lo Bosco. Sferruzza commette un’ingenuità e si procura un calcio di rigore trasformato da Manno. Nei minuti di recupero arriva un altro penalty, questa volta per gli ospiti: Mendes non sbaglia e porta la sfida ai supplementari.
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