Marsala, ennesimo incidente in zona via Sibilla. Ferita una ragazza che era alla guida di una microcar

redazione

Marsala, ennesimo incidente in zona via Sibilla. Ferita una ragazza che era alla guida di una microcar

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domenica 03 Maggio 2026 - 21:53

Pochi minuti fa, domenica 3 maggio, due auto si sono scontrate tra via delle Ninfe e via Mergellina in una zona di Marsala non nuova a sinistri stradali.

Questa volta sono rimasti coinvolti una microcar quelle piccole vetturette che girano ormai numerose e per le quali la guida si può fare senza patente. Nello specifico alla guida c’era una ragazzina che si è scontrata con una Fiat Punto. L’utilitaria proveniva da via Sibilla, quando al centro dell’incrocio si è scontrata con la microcar.

A causa dello scontro la microcar si è ribaltata, andando a sbattere contro un’altra auto parcheggiata lungo la strada.

Ad avere la peggio è stata la giovane conducente della microcar. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. Chi si trovava sul posto riferisce che la giovane era cosciente ma presentava sangue sul volto a causa di un trauma.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, oltre all’ambulanza, per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza. La zona è stata interdetta al traffico che è stato “indirizzato” verso altre strade della zona

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