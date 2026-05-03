Marsala, ennesimo incidente in zona via Sibilla. Ferita una ragazza che era alla guida di una microcar

Pochi minuti fa, domenica 3 maggio, due auto si sono scontrate tra via delle Ninfe e via Mergellina in una zona di Marsala non nuova a sinistri stradali.

Questa volta sono rimasti coinvolti una microcar quelle piccole vetturette che girano ormai numerose e per le quali la guida si può fare senza patente. Nello specifico alla guida c’era una ragazzina che si è scontrata con una Fiat Punto. L’utilitaria proveniva da via Sibilla, quando al centro dell’incrocio si è scontrata con la microcar.

A causa dello scontro la microcar si è ribaltata, andando a sbattere contro un’altra auto parcheggiata lungo la strada.

Ad avere la peggio è stata la giovane conducente della microcar. Sul posto sono giunti i sanitari del 118. Chi si trovava sul posto riferisce che la giovane era cosciente ma presentava sangue sul volto a causa di un trauma.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, oltre all’ambulanza, per mettere in sicurezza l’area e prestare assistenza. La zona è stata interdetta al traffico che è stato “indirizzato” verso altre strade della zona