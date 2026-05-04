Verità scomoda

C’è un’immagine che resta. Non è solo quella dello schiaffo. È quella di un autobus pieno di studenti, di tensione che cresce, di parole che diventano provocazioni, e poi di un limite che salta. A Marsala, su una linea urbana, una lite tra un autista e uno studente è degenerata fino al gesto violento, ripreso in un video che in poche ore ha fatto il giro del web. Un fatto grave. Gravissimo. Perché chi lavora in un servizio pubblico non può mai alzare le mani, tanto più contro un minorenne. Ma fermarsi qui, indignarsi e basta, è troppo facile. E soprattutto è comodo. Perché quella scena non nasce nel vuoto.

Nasce da un clima. Da un’abitudine ormai diffusa a non rispettare le regole, i ruoli, le persone. In quel caso specifico, secondo le ricostruzioni, tutto parte da richiami dell’autista a un ragazzo – una sigaretta, un comportamento scorretto, parole offensive – e da lì la situazione degenera. Questo non giustifica lo schiaffo. Non lo farà mai. Ma spiega qualcosa che molti fanno finta di non vedere. Oggi pretendiamo sicurezza, ma dimentichiamo che la sicurezza è fatta anche di rispetto. E il rispetto non può essere a senso unico. Pretendiamo mezzi pubblici sicuri, lavoratori impeccabili, servizi efficienti. Giusto. Sacrosanto. Ma poi tolleriamo – quando non giustifichiamo – comportamenti arroganti, provocatori, fuori da ogni regola. Sui bus, nelle scuole, negli ospedali, negli uffici pubblici.

Il risultato? Lavoratori sempre più soli, sempre più esposti, sempre più esasperati. E attenzione: l’esasperazione non è una scusante. È un segnale. Un segnale che qualcosa si è rotto. Perché se un autista arriva a perdere il controllo, il problema non è solo individuale. È sistemico. È culturale. È una catena che si spezza: mancano regole rispettate, mancano tutele, manca autorevolezza. E allora succede quello che abbiamo visto: qualcuno sbaglia – e paga – ma nessuno si chiede davvero perché si sia arrivati fin lì. La politica invoca sicurezza. Le istituzioni chiedono chiarimenti. Le famiglie giustamente difendono i propri figli. Tutto legittimo. Ma chi difende i lavoratori quando diventano bersaglio quotidiano di insulti, provocazioni, aggressioni verbali?

Chi dice, con la stessa forza, che le regole vanno rispettate da tutti? Perché senza questo passaggio, ogni discorso sulla sicurezza è ipocrita. La verità è scomoda: non esiste sicurezza senza responsabilità condivisa. Non esiste ordine senza rispetto reciproco. Non esiste civiltà se ciascuno pensa di poter fare quello che vuole. E allora sì: serve più sicurezza. Subito. Ma non solo più controlli, più telecamere, più sanzioni. Serve soprattutto un cambio culturale. Perché finché continueremo a indignarci solo quando qualcuno alza le mani – e non quando ogni giorno si calpestano regole e rispetto – episodi come quello di Marsala non saranno eccezioni. Saranno la conseguenza.