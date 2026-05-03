Marsala, è morto il dottore Ugo Forti

Ci sono di quelle notizie che è difficile da raccontare. E’ deceduto all’età di 96 anni il dottore Ugo Forti. Per oltre 70 anni il suo studio di otorinolaringoiatra in via Curatolo è stato frequentato da intere generazioni di pazienti marsalesi e non solo.

Fino al 2024 ha continuato ad esercitare la sua professione medica. Classe 1930, nato a Rabat da padre marsalese e madre francese, Ugo Forti ha attraversato quasi un secolo di storia, personale e di tutti noi. Non citiamo mai vicende personali come è giusto che sia. Ma io che ho un certa età e ricordo quando tenuto per mano dalla mamma, ero ancora un bambino, feci il suo ingresso nel suo studio, di mattina prestissimo prima di andare a scuola. Si, prestissimo perché quasi all’alba per decenni Ugo Forti cominciava a visitare i pazienti. Non è stato solo un professionista stimato, ma per molti, un punto di riferimento umano. Lo affermiamo con certezza, non ha mai negato una visita anche a chi non poteva permettersela.

E accanto alla medicina (si era laureato a 23 anni), aveva anche un’altra passione: la lirica.

Per anni ha studiato e curato le patologie della voce, seguendo anche grandi nomi del canto, da Magda Olivero a Andrea Bocelli.

Nella lettera con cui annunciava il ritiro, nel 2024 non ci vedeva più benissimo, scrisse e noi pubblicammo la Sua, nella quale tra le altre parole che oggi suonano ancora più importanti affermava: «Ritengo di aver svolto la mia missione. Non sarà mai possibile sommare la mia gratitudine al numero delle persone che si sono sedute su quella sedia». Nel 2023 aveva ricevuto il riconoscimento di “cittadino meritevole” dal Comune di Marsala. La città oggi perde un pezzo “significativo” della propria storia.

Al figlio Claudio e a tutti i familiari un abbraccio sentito dalla nostra redazione.