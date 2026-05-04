Anche Petrosino verso l’agevolazione dei debiti per i cittadini indietro con i tributi

L’Amministrazione comunale di Petrosino informa la cittadinanza che la Giunta Municipale ha adottato lo schema di regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, in attuazione della normativa vigente (Legge n. 199/2025), demandando al Consiglio Comunale l’approvazione definitiva. La misura riguarderà tutti i tributi comunali relativi alle annualità dal 2022 al 2025. Si precisa che, essendo il Comune di Petrosino in stato di dissesto, le annualità precedenti non rientrano nella competenza dell’attuale amministrazione.

L’adesione agevolata rappresenta una concreta opportunità per tutti i cittadini di regolarizzare la propria posizione tributaria. Il regolamento prevede infatti importanti benefici rendendo possibile estinguere i debiti con l’esclusione totale o parziale di sanzioni e interessi, fermo restando il pagamento della quota capitale . Inoltre, i contribuenti che aderiranno potranno usufruire della rateizzazione degli importi dovuti, secondo modalità e tempistiche che saranno definite dal regolamento e approvate dal Consiglio Comunale, rendendo più sostenibile il rientro dal debito. “Rimane fermo il principio che regola e guida la mia amministrazione – afferma il sindaco Giacomo Anastasi – tolleranza zero per chi fa il furbo a danno dell’intera comunità. Supporto a chi è rimasto indietro con i pagamenti, agevolando il cittadino con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, secondo il principio per cui pagare tutti consente di pagare meno. Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per i cittadini di Petrosino per mettersi in regola e contribuire, in modo equo, al rilancio della nostra comunità”.