A Trapani si lavora per rinnovare la passeggiata alle Mura di Tramontana

La grande passeggiata che va dalle Mura di Tramontana fino al Bastione Sant’Anna prende forma. Proseguono con grande impegno i lavori per rendere fruibile la grande passeggiata in una zona della città abbandonata da diversi decenni. Si tratta del Bastione Sant’Anna, una volta usato come struttura a protezione costiera dell’Antica Trapani, poi abbandonata da diversi decenni, adesso è quasi pronta per la fruizione in ottica turistica/culturale. Operai al lavoro per installare anche la nuova scala d’accesso al Bastione. “Contenti di evidenziare che grazie ai finanziamenti conquistati con le progettualità avanzate dagli assessori Andrea Patti e oggi On. Dario Safina, un altro cantiere aperto in città e fortemente voluto dalla nostra amministrazione è quasi completato e presto sarà aperto al pubblico”, ha dichiarato il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida.

“Questo è un importante passo avanti per la nostra città, che potrà finalmente godere di una bellezza straordinaria e di un nuovo spazio per la socializzazione e la cultura. La riqualificazione monumentale di questo tratto di costa non solo valorizzerà il nostro patrimonio storico e paesaggistico, ma rappresenterà anche un importante opportunità di sviluppo economico e turistico”. I suddetti lavori includono la condivisa strategia del demanio regionale e di privati anche la riqualificazione della Caserma Verdinois, che sarà trasformata in un centro per residenze artistiche e la riconversione dell’edificio ex macchina del ghiaccio in resort-spa a cinque stelle. “Questi interventi sono il risultato di una visione strategica condivisa e sinergica che punta a fare di Trapani una città sempre più attrattiva e competitiva”, ha aggiunto il sindaco.

“Siamo fortemente impegnati a completare anche l’ultimo tratto, con la realizzazione del ponte sospeso che collegherà le Mura di Tramontana con il Bastione Imperiale, creando un percorso unico e suggestivo che unirà il mare e la storia della nostra città”. “Ringrazio – conclude Tranchida – tutti i trapanesi per la loro pazienza e comprensione rispetto ai disagi inevitabilmente creati ma stiamo lavorando al massimo per concludere questi importanti lavori nel più breve tempo possibile. Contenti di presentare ed inaugurare a breve anche questo importante progetto di riqualificazione dell’intera zona, iniziato già quando siamo intervenuti a Porta Botteghelle, rifacendo tutta la strada con il ripristino del basolato storico, nuovi impianti di illuminazione, nuovi reti idriche e fognarie ed anche l’apertura della nuova porta sul mare, proprio sotto le mura di Tramontana. Questi risultati sono stati possibili grazie alla coesione politica e di governo che sostiene l’Amministrazione Comunale, oltre che dalle capacità politiche e professionali di Assessori quali, in particolare, Andreana Patti e Dario Safina, ma anche grazie al costante impegno dei nostri uffici tecnici”.