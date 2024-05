Davanti al Gup di Trapani i 14 indagati dell’operazione Aspide sullo scandalo Sanità

Si sta per svolgere l’udienza preliminare dinnanzi al Gup di Trapani, per i 14 indagati dell’operazione “Aspide”, lo scandalo che ha coinvolto la Sanità. Il giudice dovrà pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura. Tra gli indagati la presidente del Consiglio comunale trapanese Anna Lisa Bianco, l’ex manager dell’Asp Fabio Damiani e Gioacchino Oddo, ex direttore sanitario. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo agli indagati, riguardano presunte turbative d’asta, corruzione, concussione, abuso d’ufficio e rivelazione di segreti. Oddo, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbe ottenuto prestazioni sessuali in cambio del rilascio di una patente speciale ad una donna.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Trapani e condotte dalla Guardia di Finanza, hanno consentito di portare alla luce un meccanismo collaudato e colluso fatto di procedure di gara, pubblici concorsi e affidamenti di incarichi dirigenziali all’interno delle strutture sanitarie trapanesi attuato con la compiacenza di alcuni pubblici ufficiali. Le indagini, avviate sulla regolarità di un bando di gara indetto dall’Asp di Trapani per la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria da Covid-19 da destinare ai reparti di terapia intensiva, secondo l’accusa avrebbero fatto emergere … “significative carenze e condotte distorsive nella gestione e nello sviluppo della procedura d’urgenza bandita, andando quindi a turbare la procedura di aggiudicazione a esclusivo vantaggio di una Spa già contrattualmente legata all’Asp”.