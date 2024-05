Riapre la villetta di viale Umbria a Trapani, progetto sociale

L’azienda SICILCOM SRL, che gestisce l’attività commerciale “Best” sita nella Zona Industriale di Trapani, in occasione delle festività natalizie 2023, ha promosso un’attività denominata “Un Natale solidale”, finalizzata alla realizzazione di un progetto in favore della comunità locale. L’attività ha coinvolto alcune associazioni e cooperative sociali del territorio quali, Ass. Donare Rende felici, Misericordie, Ass. Il Sol.co, Sottosezione Unitalsi di Trapani e Coop. Sociale Voglia di Vivere.

L’Amministrazione comunale di Trapani ha individuato nella villetta di viale Umbria l’area di intervento del progetto, grazie al quale e soprattutto grazie al prezioso contributo dei suoi clienti, Best ha potuto partecipare al recupero dello spazio, attrezzandolo di alcuni giochi inclusivi. Inoltre, la stessa ha provveduto all’installazione di una casetta che resterà a disposizione delle associazioni sopra citate come luogo di incontro, aggregazione e info-point. Negli ultimi mesi, l’Amministrazione aveva finanziato importanti lavori di recupero di quello che per molti anni era stato il polmone verde del quartiere.

Questo progetto ha avuto finalmente il suo completamento questa mattina con l’inaugurazione e riapertura al pubblico della villetta che è stata intitolata a “Peppino Impastato” a seguito di una mozione presentata e votata favorevolmente in consiglio comunale. Associazioni e cittadini hanno collaborato e contribuito alla realizzazione del progetto solidale unitamente al Consiglio comunale per l’indicazione che ha portato all’intitolazione del luogo a Peppino Impastato.