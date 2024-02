Trapani: un grosso albero si schianta al suolo in via Duca D’Aosta a causa del vento

Un grosso Ficus Benjamin è crollato questa mattina in via Duca D’Aosta a Trapani a causa delle intense raffiche di vento di Scirocco che stanno sferzando la città. Il grosso albero è stato spezzato di netto alla base, causando preoccupazioni per la sicurezza dei residenti e dei passanti.

Il forte vento che soffia sulla città sin dalle prime ore di oggi venerdì 23 febbraio ha esercitato una forza tale da abbattere questa imponente albero. La caduta improvvisa ha richiesto l’intervento immediato delle autorità locali per garantire la messa in sicurezza.

Il Comune di Trapani sta monitorando da vicino la situazione, e si consiglia ai residenti di rimanere vigili durante condizioni meteorologiche avverse come queste.