Spacciava hashish, 20enne trapanese fermato alla guida

I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato un 20enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, nel corso di controlli alla circolazione stradale, fermavano il 20enne alla guida dell’autovettura e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, rinvenivano circa 20 grammi di hashish suddiviso in dosi e la somma contante di quasi 120 euro in banconote di piccolo taglio sottoposti a sequestro quale probabile provento di attività di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire all’interno dell’abitazione ulteriori 140 grammi della medesima sostanza oltre a materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro. A seguito dell’udienza di convalida l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.