La Polizia Municipale di Trapani salva 7 cuccioli abbandonati, denunciato il responsabile￼

A seguito di una segnalazione pervenuta alla centrale operativa, la Polizia Municipale di Trapani ha svolto un intervento tempestivo e determinante per salvare sette cuccioli abbandonati, l’attività consequenziale ha permesso l’identificazione del responsabile dell’atto crudele. Dopo una breve attività d’indagine infatti gli agenti operanti sono riusciti ad identificare un soggetto e segnalarlo all’autorità giudiziaria in stato di libertà, colpevole di abbandono di animali. La denuncia è stata possibile grazie all’azione rapida del personale operante, che ha permesso l’individuazione dell’autore materiale dell’atto criminoso.

La presenza dei sette cuccioli su una strada ha scosso la comunità locale, ma grazie all’intervento tempestivo della Polizia locale sono stati rapidamente messi in salvo e affidati alle autorità competenti per essere curati e adottati da persone che ne possano prendersi cura adeguatamente.

Questa vicenda evidenzia l’importanza della collaborazione tra comunità e forze dell’ordine nel contrasto contro gli atti di crudeltà nei confronti degli animali e testimonia l’impegno della Polizia Locale nel garantire il benessere e la protezione degli esseri indifesi. E’ fondamentale sensibilizzare la società sull’importanza di rispettare e proteggere gli animali, affinché episodi come questo non si ripetano in futuro. Bisogna combattere insieme qualsiasi forma di maltrattamento e abbandono degli animali, promuovendo una cultura di rispetto e tutela nei loro confronti. La Polizia locale continuerà a vigilare affinché i responsabili di atti di crudeltà vengano identificati e per garantire che giustizia sia fatta nei confronti degli animali vittime di abbandono e maltrattamenti.

(foto di repertorio)