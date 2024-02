Daspo per due tifosi del Trapani Calcio responsabili di disordini allo Stadio

Nell’ambito delle attività di prevenzione al fenomeno della violenza durante le manifestazioni sportive il Questore di Trapani ha emesso due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio “F.C. Trapani 1905”. I provvedimenti sono stati emessi ed applicati in relazione a fatti avvenuti in occasione dell’incontro di calcio “FC Trapani 1905 – A.S.D. Città di Acireale”, valevole per il Campionato di serie D disputato, in data 5 novembre 2023, presso lo Stadio Provinciale di Trapani, e per fatti avvenuti al termine dell’incontro di calcio “FC Trapani 1905 – A.S.D. Canicattì”, tenutosi il 4 febbraio scorso.

Nel dettaglio il primo provvedimento è stato emesso nei confronti di un soggetto già sottoposto a DASPO giudiziario, irrogatogli dal G.I.P. presso il Tribunale di Trapani con sentenza di condanna del 2022, per fatti commessi dallo stesso negli anni precedenti sempre in occasione di partite di calcio della squadra trapanese. Il soggetto – peraltro gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio ed in materia di armi – aveva violato tale divieto prima dell’inizio della gara tra Trapani ed Acireale. In questa occasione, all’esterno del settore Curva Nord dello Stadio occupato prevalentemente dai tifosi ultras trapanesi, si erano infatti registrati dei disordini nel corso dell’afflusso degli spettatori all’interno del citato settore, causati dalla presenza di un gruppo di soggetti privi di biglietto – tra cui il destinatario del provvedimento in parola – che, nel tentativo di accedere indebitamente all’interno dell’impianto sportivo, avevano esercitato una violenta pressione ai varchi di ingresso di via Cesarò.

Nella circostanza, gli stessi sollevavano ed imbracciavano una transenna posta davanti al varco di accesso e la utilizzavano ripetutamente come “ariete”, spingendola con forza all’indirizzo del personale preposto alle operazioni di filtraggio ed ingresso, ovvero gli steward incaricati del controllo dei titoli di accesso ed il personale di polizia ivi presente in servizio di Ordine Pubblico, con il chiaro intento di forzare il cordone predisposto, venendo più volte ricacciati indietro grazie all’intervento del personale delle forze di Polizia in servizio di ordine pubblico. Gli altri soggetti ritenuti responsabili di tali fatti erano stati già in precedenza deferiti all’A.G. e colpiti da analogo provvedimento di DASPO.

Il secondo provvedimento riguarda invece un tifoso della squadra trapanese che, al termine dell’incontro “FC Trapani 1905 – A.S.D. Canicattì”, mentre i giocatori della squadra di casa erano nei pressi della curva “nord” per festeggiare con i tifosi la vittoria, scavalcava la ringhiera di contenimento e raggiungeva uno steward addetto ai controlli sferrandogli una violenta testata al volto. Per tali fatti lo stesso è stato anche deferito alla competente A.G..

Queste misure di prevenzione, adottate a seguito di approfondita istruttoria a cura della Divisione Anticrimine e di attività d’indagine svolta da personale della DIGOS della Questura che permetteva di risalire all’identità dei due soggetti e a individuarne le rispettive responsabilità, impediranno ai destinatari di accedere alle manifestazioni sportive di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, di coppe nazionali ed europee, sia in Italia che all’estero. Per i due tifosi, il provvedimento avrà durata rispettivamente di 6 e 5 anni. Il divieto prevede anche la prescrizione di presentarsi presso l’Ufficio di Polizia più vicino al luogo di residenza dieci minuti dopo l’inizio del primo tempo e dieci minuti dopo l’inizio del secondo tempo in occasione degli incontri di calcio che vedano impegnata la squadra del Trapani. Le citate prescrizioni sono state convalidate dall’A.G. competente.