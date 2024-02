Si aggirava per le vie di Marsala con marijuana da spacciare, arrestato

La Polizia di Stato di Marsala, nell’ambito dei servizi volti a prevenire e reprimere i reati in materia di stupefacenti, lo scorso 22 gennaio, ha tratto in arresto E. P., con a carico precedenti di polizia, perché colto nella flagranza del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, notato dai poliziotti della Volante aggirarsi a bordo della sua autovettura con andatura che ha destato sospetto per le vie di Marsala, è stato fermato e controllato, attività questa che permetteva di rinvenire, all’interno dell’automobile, occultata sotto un sedile, circa 450 gr. di sostanza stupefacente del tipo marjuana.

A seguire è stata effettuata successiva perquisizione domiciliare all’indirizzo del predetto ed anche durante detta attività si è avuto modo di rinvenire e sequestrare, ulteriore sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 120 grammi. Ciò premesso, dandone preventiva notizia alla Procura della Repubblica di Marsala, l’indagato è stato dichiarato in stato di arresto e una volta condotto in giudizio, l’Autorità Giudiziaria giudicante, oltre a convalidare l’arresto, accogliendo in toto la richiesta del Pubblico Ministero, applicando all’indagato la misura dell’obbligo di dimora con prescrizioni.