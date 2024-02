Spacciava hashish in casa, arrestato giovane trapanese

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, volta a smantellare la rete di piccoli spacciatori e, al contempo, individuare i canali di approvvigionamento.

Questa volta gli investigatori della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane ragazzo trapanese di ventuno anni, incensurato. I fatti risalgono al 25 gennaio scorso: il ragazzo è stato sorpreso mentre deteneva all’interno della sua abitazione un grosso quantitativo di hashish, pari a 850 grammi, in parte già suddiviso in dosi pronte ad essere immesse nel mercato. Oltre allo stupefacente, nell’abitazione è stato rinvenuto materiale per il confezionamento ed è stata sequestrata la somma di 1000 euro, provento certo delle cessioni di stupefacente. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria competente. Una volta immessa nel mercato, la droga sequestrata avrebbe consentito un guadagno attorno ai 3.000 euro.