Si è spento a Marsala Benedict Fitzgerald coautore di “La passione di Cristo”

Si è spento Benedict Fitzgerald coautore di “La passione di Cristo” insieme al regista e produttore Mel Gibson. Si è spento a 74 anni il 17 gennaio nella sua casa di Marsala dove risiedeva da alcuni anni. Fitzgerald ha esordito con l’ adattamento della sceneggiatura del romanzo di Flannery O’Connor “Wise Blood” di John Huston, che ha scritto insieme al fratello Michael.

“Wise Blood” ha segnato l’inizio di numerosi adattamenti letterari di Fitzgerald, tra cui “Zelda” del 1993 con Natasha Richardson e Timothy Hutton, e “Cuore di tenebra” di Joseph Conrad (1993), con John Malkovich. Ha scritto gli adattamenti della miniserie “A sangue freddo” di Truman Capote (1996) e “Moby Dick” di Herman Melville (1998), con Patrick Stewart nel ruolo del Capitano Achab. Entrambe le serie sono state nominate per diversi Emmy Awards.

Nato a New York il 9 marzo 1949, Fitzgerald era il secondo figlio di Sally e Robert Fitzgerald, poeta e traduttore noto per le traduzioni di Omero, Virgilio e Sofocle. Ha vissuto per un periodo in Italia e si era laureato all’Università di Harvard nel 1972. Una messa in suffragio sarà celebrata giovedì 25 gennaio alle ore 17.30 presso la Chiesa di S. Anna.