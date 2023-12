Marsala, l’amministrazione organizza il Capodanno in piazza Bambina

Tante conferme e qualche novità. Si presenta così il calendario delle iniziative natalizie promosse a Marsala dall’amministrazione Grillo. Dopo l’accensione dell’albero di Natale in piazza della Repubblica, la Giunta ha diffuso il programma completo degli eventi, che comprende circa un mese di animazioni, spettacoli e musica, sia in centro che in periferia, grazie anche a al contributo offerto da diverse associazioni, che hanno proposto alcune iniziative patrocinate dall’Amministrazione comunale.

L’atmosfera natalizia si potrà vivere nei mercatini allestiti a Palazzo VII Aprile e nella Parrocchia Maria SS. delle Grazie al Puleo, nonché tra il presepe nell’area archeologica San Girolamo e in quello vivente realizzato nel Borgo di contrada Gravano. Area di festa, per adulti e bambini, anche per le vie cittadine e in periferia (via Istria, contrada Fontanelle, Amabilina, Sappusi), con musica itinerante, zampognari, maschere ispirate ai personaggi della Disney, caramelle e zucchero filato.

Nella giornata del 22 dicembre, l’Amministrazione e il Consiglio comunale porgeranno gli Auguri alla Città in Piazza della Repubblica (ore 18:45), con intrattenimenti musicali che accompagneranno l’appuntamento. Per la notte del 31 dicembre, il Capodanno si attenderà nella piazza di contrada Bambina e non – come al solito – nella centrale Piazza della Repubblica. Si parte alle ore 21:30 con l’esibizione della band RePlay, quindi il countdown di mezzanotte, con fuochi d’artificio, brindisi augurale e musica fino a notte fonda.

Spazio anche all’enogastronomia con gli stand degustazione promossi dal Gal, accompagnati da momenti musicali. Diversi infine, gli appuntamenti a teatro – sia al Sollima che all’Impero – con gli spettacoli di Carolina (Rai Yo Yo), Paolo Conticini e Angelo Duro.

Di seguito il programma completo: