Smile in scena al Teatro “Sollima” con ‘Cosi di foddri’

La Compagnia teatrale Smile porta in scena a Marsala una nuova commedia. Si tratta del testo scritto dal compianto drammaturgo e avvocato Lucio Galfano, dal titolo “Cosi di foddri”, in tre atti per la regia di Maurizio Rallo.

Al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima” domenica 10 dicembre alle ore 18, andranno in scena Giusy Manzo, Angelo Scarpitta, Daniele e Giulia Ferrara, Enrico Rallo, lo stesso Maurizio Rallo e Grazia Pipitone. Biglietto 10 euro palchi centrali, palchi laterali e loggione 8 euro. Biglietti al punto prevendita DNT Servizi di via Sibilla: 327 1335160.