A Marsala inaugurato il Museo del Vinile a San Pietro

E’ stato inaugurato martedì pomeriggio, al primo piano del Complesso San Pietro, il piccolo Museo del Vinile, una raccolta di 47 anni di musica analogica facente parte degli archivi di Radio Marsala Centrale.

Nello spazio espositivo ci sono pannelli informativi, una timeline in 16 tappe che ripercorre la storia degli apparecchi di riproduzione della musica, dal fonoautografo allo streaming e si potranno anche scoprire alcuni strumenti e apparecchiature utilizzate in questi anni, oltre che ascoltare sul posto i tanti vinili che ripercorrono la musica, a 360° italiana e non. Tanti i curiosi presenti all’inaugurazione del progetto ideato dall’architetta Serena Del Puglia in collaborazione con RMC 101.

“E’ un’iniziativa del dare, per gli appassionati. Grazie agli studenti dell’Itet Garibaldi che in team s è occupata di archiviare in digitale la mole di dischi”, ha affermato il giornalista Giacomo Di Girolamo.