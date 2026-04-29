Marsala al voto: liste e assessori della candidata sindaca Andreana Patti

redazione

Marsala al voto: liste e assessori della candidata sindaca Andreana Patti

Condividi su:

mercoledì 29 Aprile 2026 - 17:58

Le liste di Andreana Patti, sono state le prime che ieri sono state presentate all’ufficio del Segretario Generale del Comune di Marsala. Tra ieri e oggi la candidata sindaca del centrosinistra ha completato la presentazione delle liste a suo sostegno. Sono 7 e 4 i primi assessori designati: la professoressa Linda Licari, designata a maggioranza dal Partito Democratico e già consigliera comunale nell’Amministrazione Di Girolamo, Daniele Nuccio, imprenditore e ex consigliere comunale, designato da Alleanza Verdi Sinistra, e i ‘tecnici’ indicati direttamente da Andreana Patti, Enrico La Sala, giovane professionista, Software Engineer con studi in Computer Science & Engineering presso Politecnico di Milano e il generale in quiescenza, Salvatore Vullo, presso il 60° Battaglione Col di Lana, presso il 6° Reggimento Bersaglieri in Trapani e al CME Palermo. Queste le 7 liste a sostegno di Andreana Patti:

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA

  • Acquaviva Vincenzo
  • Alagna Anna Maria
  • Angileri Antonino Salvatore detto Nino
  • Bilardello Salvatore Gaspare
  • Bosco Simone
  • Cappello Federica
  • Caruso Enrico
  • Ferracane Sahara detta Sara
  • Genna Cristina
  • Giacalone Elisa
  • Isaia Mariangela
  • Kalenda Kabongo Albert detto Albert
  • Lo Grasso Simona
  • Marino Giuseppe Gabriele
  • Messineo Marco
  • Mirabile Giuseppe Salvatore
  • Mulè Nicola
  • Napolitano Rita
  • Nuccio Daniele
  • Panaroni Chiara
  • Pulizzi Roberta
  • Segreto Daniela
  • Vaiarello Nicoletta
  • Zerilli Vincenzo detto Enzo

PATTI SINDACA – MOVIMENTO 5 STELLE – PSI

  • Leonarda Genna
  • Vincenzo Alessandro Sciacca
  • Luana Maria Saturnino
  • Francesca Venuti
  • Aldo Fulvio Rodriquez
  • Salvatore Cirlincione
  • Gioacchino Lupo
  • Sergio Cacioppo
  • Aurora Pisciotto
  • Renzo Claudio Giuliano
  • Vito Arcangelo Reina
  • Luigi Andrea Flavio Palmeri
  • Arianna Di Sano
  • Francesco Bertolino
  • Vincenzo Maggio
  • Luigi Scarlata
  • Martino Roberto Tumbarello
  • Dennis Pantaleo
  • Antonino Nicolò Angileri
  • Giuseppa Elisa Fiocca
  • Cecilia Giuseppa Zerilli
  • Filomena Duranti
  • Pietro D’Alberti
  • Stefania Nuccio

MARSALA CIVICA – SUD CHIAMA NORD

  • Michele Gandolfo
  • Giuseppe Carnese
  • Gaspare Passalacqua detto Rino
  • Marianna Adamo
  • Alessandra Bilardello
  • Caterina Calamia
  • Angela Alba Consentino
  • Rosa Maria De Vita
  • Vito Genna
  • Rosmary Isca
  • Giacoma Lentini
  • Alessandro Manuli
  • Clara Marino
  • Emilio Orizzonte
  • Alessandro Panicola
  • Antonia Parrinello
  • Paolo Pellegrino
  • Martina Piacentino
  • Ezio Piccione
  • Valeria Rallo
  • Alessio Scavone
  • Angela Sonoli
  • Giovanni Tumbarello
  • Antonino Vinci

PROGETTIAMO MARSALA

  • Pietro Giacalone detto Piergiorgio
  • Eleonora Milazzo
  • Andrea Russo detto Andrea
  • Flavio Coppola
  • Agosta Dario
  • Bongiorno Genny
  • Brugnone Martina Maria
  • Cammarata Luca Domenico
  • Ciaravino Giovanni
  • Gherasim Loredana
  • Ilario Carmelo Manuel
  • Li Causi Nicoletta
  • Linares Giovanna Maria
  • Nardelli Giuseppe detto Peppe
  • Occhipinti Vincenzo
  • Pellegrino Lorenzo Ernesto
  • Pinna Nicolò Amedeo detto Nicola
  • Pipitone Antonino Bruno
  • Pulizzi Gaetano
  • Russo Francesca Ilaria detta Francesca
  • Sciacca Vincenza detta Nancy
  • Tranchida Rocco
  • Vesuvio Manuela

PARTITO DEMOCRATICO

  • Licari Maria Linda
  • Abate Vito Emanuele detto Emanuele
  • Abate Rosa Vincenza detta Rosa
  • Angi Salvatore
  • Balsamo Elio
  • Barrale Grazia
  • Biondo Antonino
  • Calamia Antonella
  • Caliò Anna
  • Cammareri Domenico
  • Cavasino Pietro
  • Di Girolamo Giovanni
  • Ferro Michael
  • Giacalone Gabriella
  • Maniscalco Maria Giuseppa
  • Milazzo Laura
  • Pace Paolo
  • Parrinello Antonio Domenico
  • Piccione Davide
  • Pulizzi Matteo
  • Rodriquez Mario
  • Trapani Alessia
  • Valenti Ivan
  • Vallone Andrea

CON-PATTI

  • Abate Giada
  • Accardi Federica Vita
  • Alagna Oreste Socrate
  • Angileri Luca
  • Attinà Deborah Albina Pasqualina
  • Bertolino Baldassare Maria Daniele
  • Calandro Michele
  • Di Pietra Gabriele
  • Forte Federica Lia
  • Genna Gloria
  • Giacalone Loredana
  • Graffeo Elisabetta
  • Mannone Irina Madalina
  • Messina Carla Maria Tiziana
  • Orlando Leonardo
  • Piacentino Rosanna
  • Piccione Angelo Vito
  • Planeta Veronica
  • Russo Salvatore
  • Sammartano Ignazio
  • Santoro Giuseppe
  • Scafura Antonio Salvatore
  • Titone Alberto
  • Trapani Giuseppina

SÌ MUOVE LA CITTÀ

  • Armellino Antonietta Maria
  • Barraco Antonino Fabio detto “Nino”
  • Beretta Daniela Angela
  • Bonafede Alessandro
  • Bonfratello Marco
  • Caradonna Angela Maria
  • Fardella Antonino
  • Fazio Luca
  • Gaudino Celeste
  • Gesone Gioacchino detto “Lillo”
  • Giacalone Roberto
  • Laudicina Martina
  • Licari Giovanvito detto “Gianni”
  • Maniscalco Giovanni
  • Marino Nadia Rita Isabella
  • Meo Agata Federica
  • Parrinello Paola
  • Pellegrino Davide
  • Pipitone Adele
  • Rallo Francesco
  • Sturiano Donatella
  • Venezia Baldassare detto “Baldo”
  • Verini Carlo
  • Virzì Salvatore

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta