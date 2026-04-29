Marsala al voto: liste e assessori della candidata sindaca Andreana Patti

Le liste di Andreana Patti, sono state le prime che ieri sono state presentate all’ufficio del Segretario Generale del Comune di Marsala. Tra ieri e oggi la candidata sindaca del centrosinistra ha completato la presentazione delle liste a suo sostegno. Sono 7 e 4 i primi assessori designati: la professoressa Linda Licari, designata a maggioranza dal Partito Democratico e già consigliera comunale nell’Amministrazione Di Girolamo, Daniele Nuccio, imprenditore e ex consigliere comunale, designato da Alleanza Verdi Sinistra, e i ‘tecnici’ indicati direttamente da Andreana Patti, Enrico La Sala, giovane professionista, Software Engineer con studi in Computer Science & Engineering presso Politecnico di Milano e il generale in quiescenza, Salvatore Vullo, presso il 60° Battaglione Col di Lana, presso il 6° Reggimento Bersaglieri in Trapani e al CME Palermo. Queste le 7 liste a sostegno di Andreana Patti:
AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA
- Acquaviva Vincenzo
- Alagna Anna Maria
- Angileri Antonino Salvatore detto Nino
- Bilardello Salvatore Gaspare
- Bosco Simone
- Cappello Federica
- Caruso Enrico
- Ferracane Sahara detta Sara
- Genna Cristina
- Giacalone Elisa
- Isaia Mariangela
- Kalenda Kabongo Albert detto Albert
- Lo Grasso Simona
- Marino Giuseppe Gabriele
- Messineo Marco
- Mirabile Giuseppe Salvatore
- Mulè Nicola
- Napolitano Rita
- Nuccio Daniele
- Panaroni Chiara
- Pulizzi Roberta
- Segreto Daniela
- Vaiarello Nicoletta
- Zerilli Vincenzo detto Enzo
PATTI SINDACA – MOVIMENTO 5 STELLE – PSI
- Leonarda Genna
- Vincenzo Alessandro Sciacca
- Luana Maria Saturnino
- Francesca Venuti
- Aldo Fulvio Rodriquez
- Salvatore Cirlincione
- Gioacchino Lupo
- Sergio Cacioppo
- Aurora Pisciotto
- Renzo Claudio Giuliano
- Vito Arcangelo Reina
- Luigi Andrea Flavio Palmeri
- Arianna Di Sano
- Francesco Bertolino
- Vincenzo Maggio
- Luigi Scarlata
- Martino Roberto Tumbarello
- Dennis Pantaleo
- Antonino Nicolò Angileri
- Giuseppa Elisa Fiocca
- Cecilia Giuseppa Zerilli
- Filomena Duranti
- Pietro D’Alberti
- Stefania Nuccio
MARSALA CIVICA – SUD CHIAMA NORD
- Michele Gandolfo
- Giuseppe Carnese
- Gaspare Passalacqua detto Rino
- Marianna Adamo
- Alessandra Bilardello
- Caterina Calamia
- Angela Alba Consentino
- Rosa Maria De Vita
- Vito Genna
- Rosmary Isca
- Giacoma Lentini
- Alessandro Manuli
- Clara Marino
- Emilio Orizzonte
- Alessandro Panicola
- Antonia Parrinello
- Paolo Pellegrino
- Martina Piacentino
- Ezio Piccione
- Valeria Rallo
- Alessio Scavone
- Angela Sonoli
- Giovanni Tumbarello
- Antonino Vinci
PROGETTIAMO MARSALA
- Pietro Giacalone detto Piergiorgio
- Eleonora Milazzo
- Andrea Russo detto Andrea
- Flavio Coppola
- Agosta Dario
- Bongiorno Genny
- Brugnone Martina Maria
- Cammarata Luca Domenico
- Ciaravino Giovanni
- Gherasim Loredana
- Ilario Carmelo Manuel
- Li Causi Nicoletta
- Linares Giovanna Maria
- Nardelli Giuseppe detto Peppe
- Occhipinti Vincenzo
- Pellegrino Lorenzo Ernesto
- Pinna Nicolò Amedeo detto Nicola
- Pipitone Antonino Bruno
- Pulizzi Gaetano
- Russo Francesca Ilaria detta Francesca
- Sciacca Vincenza detta Nancy
- Tranchida Rocco
- Vesuvio Manuela
PARTITO DEMOCRATICO
- Licari Maria Linda
- Abate Vito Emanuele detto Emanuele
- Abate Rosa Vincenza detta Rosa
- Angi Salvatore
- Balsamo Elio
- Barrale Grazia
- Biondo Antonino
- Calamia Antonella
- Caliò Anna
- Cammareri Domenico
- Cavasino Pietro
- Di Girolamo Giovanni
- Ferro Michael
- Giacalone Gabriella
- Maniscalco Maria Giuseppa
- Milazzo Laura
- Pace Paolo
- Parrinello Antonio Domenico
- Piccione Davide
- Pulizzi Matteo
- Rodriquez Mario
- Trapani Alessia
- Valenti Ivan
- Vallone Andrea
CON-PATTI
- Abate Giada
- Accardi Federica Vita
- Alagna Oreste Socrate
- Angileri Luca
- Attinà Deborah Albina Pasqualina
- Bertolino Baldassare Maria Daniele
- Calandro Michele
- Di Pietra Gabriele
- Forte Federica Lia
- Genna Gloria
- Giacalone Loredana
- Graffeo Elisabetta
- Mannone Irina Madalina
- Messina Carla Maria Tiziana
- Orlando Leonardo
- Piacentino Rosanna
- Piccione Angelo Vito
- Planeta Veronica
- Russo Salvatore
- Sammartano Ignazio
- Santoro Giuseppe
- Scafura Antonio Salvatore
- Titone Alberto
- Trapani Giuseppina
SÌ MUOVE LA CITTÀ
- Armellino Antonietta Maria
- Barraco Antonino Fabio detto “Nino”
- Beretta Daniela Angela
- Bonafede Alessandro
- Bonfratello Marco
- Caradonna Angela Maria
- Fardella Antonino
- Fazio Luca
- Gaudino Celeste
- Gesone Gioacchino detto “Lillo”
- Giacalone Roberto
- Laudicina Martina
- Licari Giovanvito detto “Gianni”
- Maniscalco Giovanni
- Marino Nadia Rita Isabella
- Meo Agata Federica
- Parrinello Paola
- Pellegrino Davide
- Pipitone Adele
- Rallo Francesco
- Sturiano Donatella
- Venezia Baldassare detto “Baldo”
- Verini Carlo
- Virzì Salvatore