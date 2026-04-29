Marsala al voto: liste e assessori della candidata sindaca Andreana Patti

Le liste di Andreana Patti, sono state le prime che ieri sono state presentate all’ufficio del Segretario Generale del Comune di Marsala. Tra ieri e oggi la candidata sindaca del centrosinistra ha completato la presentazione delle liste a suo sostegno. Sono 7 e 4 i primi assessori designati: la professoressa Linda Licari, designata a maggioranza dal Partito Democratico e già consigliera comunale nell’Amministrazione Di Girolamo, Daniele Nuccio, imprenditore e ex consigliere comunale, designato da Alleanza Verdi Sinistra, e i ‘tecnici’ indicati direttamente da Andreana Patti, Enrico La Sala, giovane professionista, Software Engineer con studi in Computer Science & Engineering presso Politecnico di Milano e il generale in quiescenza, Salvatore Vullo, presso il 60° Battaglione Col di Lana, presso il 6° Reggimento Bersaglieri in Trapani e al CME Palermo. Queste le 7 liste a sostegno di Andreana Patti:

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA

Acquaviva Vincenzo

Alagna Anna Maria

Angileri Antonino Salvatore detto Nino

Bilardello Salvatore Gaspare

Bosco Simone

Cappello Federica

Caruso Enrico

Ferracane Sahara detta Sara

Genna Cristina

Giacalone Elisa

Isaia Mariangela

Kalenda Kabongo Albert detto Albert

Lo Grasso Simona

Marino Giuseppe Gabriele

Messineo Marco

Mirabile Giuseppe Salvatore

Mulè Nicola

Napolitano Rita

Nuccio Daniele

Panaroni Chiara

Pulizzi Roberta

Segreto Daniela

Vaiarello Nicoletta

Zerilli Vincenzo detto Enzo

PATTI SINDACA – MOVIMENTO 5 STELLE – PSI

Leonarda Genna

Vincenzo Alessandro Sciacca

Luana Maria Saturnino

Francesca Venuti

Aldo Fulvio Rodriquez

Salvatore Cirlincione

Gioacchino Lupo

Sergio Cacioppo

Aurora Pisciotto

Renzo Claudio Giuliano

Vito Arcangelo Reina

Luigi Andrea Flavio Palmeri

Arianna Di Sano

Francesco Bertolino

Vincenzo Maggio

Luigi Scarlata

Martino Roberto Tumbarello

Dennis Pantaleo

Antonino Nicolò Angileri

Giuseppa Elisa Fiocca

Cecilia Giuseppa Zerilli

Filomena Duranti

Pietro D’Alberti

Stefania Nuccio

MARSALA CIVICA – SUD CHIAMA NORD

Michele Gandolfo

Giuseppe Carnese

Gaspare Passalacqua detto Rino

Marianna Adamo

Alessandra Bilardello

Caterina Calamia

Angela Alba Consentino

Rosa Maria De Vita

Vito Genna

Rosmary Isca

Giacoma Lentini

Alessandro Manuli

Clara Marino

Emilio Orizzonte

Alessandro Panicola

Antonia Parrinello

Paolo Pellegrino

Martina Piacentino

Ezio Piccione

Valeria Rallo

Alessio Scavone

Angela Sonoli

Giovanni Tumbarello

Antonino Vinci

PROGETTIAMO MARSALA

Pietro Giacalone detto Piergiorgio

Eleonora Milazzo

Andrea Russo detto Andrea

Flavio Coppola

Agosta Dario

Bongiorno Genny

Brugnone Martina Maria

Cammarata Luca Domenico

Ciaravino Giovanni

Gherasim Loredana

Ilario Carmelo Manuel

Li Causi Nicoletta

Linares Giovanna Maria

Nardelli Giuseppe detto Peppe

Occhipinti Vincenzo

Pellegrino Lorenzo Ernesto

Pinna Nicolò Amedeo detto Nicola

Pipitone Antonino Bruno

Pulizzi Gaetano

Russo Francesca Ilaria detta Francesca

Sciacca Vincenza detta Nancy

Tranchida Rocco

Vesuvio Manuela

PARTITO DEMOCRATICO

Licari Maria Linda

Abate Vito Emanuele detto Emanuele

Abate Rosa Vincenza detta Rosa

Angi Salvatore

Balsamo Elio

Barrale Grazia

Biondo Antonino

Calamia Antonella

Caliò Anna

Cammareri Domenico

Cavasino Pietro

Di Girolamo Giovanni

Ferro Michael

Giacalone Gabriella

Maniscalco Maria Giuseppa

Milazzo Laura

Pace Paolo

Parrinello Antonio Domenico

Piccione Davide

Pulizzi Matteo

Rodriquez Mario

Trapani Alessia

Valenti Ivan

Vallone Andrea

CON-PATTI

Abate Giada

Accardi Federica Vita

Alagna Oreste Socrate

Angileri Luca

Attinà Deborah Albina Pasqualina

Bertolino Baldassare Maria Daniele

Calandro Michele

Di Pietra Gabriele

Forte Federica Lia

Genna Gloria

Giacalone Loredana

Graffeo Elisabetta

Mannone Irina Madalina

Messina Carla Maria Tiziana

Orlando Leonardo

Piacentino Rosanna

Piccione Angelo Vito

Planeta Veronica

Russo Salvatore

Sammartano Ignazio

Santoro Giuseppe

Scafura Antonio Salvatore

Titone Alberto

Trapani Giuseppina

SÌ MUOVE LA CITTÀ