Valderice si prepara al Primo Maggio Fest l’1 e 2 maggio

Valderice si prepara ad accendersi con il Primo Maggio Fest, in programma l’1 e il 2 maggio 2026 al Lido. Due giornate ricche di appuntamenti tra musica dal vivo, gastronomia, sport, attività per famiglie e intrattenimento, pensate per coinvolgere un pubblico trasversale e valorizzare il territorio in tutte le sue espressioni.L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del Comune di Valderice, con la collaborazione della Peralta Production, vede la partecipazione di importanti realtà associative e partner del territorio, tra cui CGIL, CISL, UIL, UNPLI e Pro Loco Valderice APS. L’organizzazione è curata in collaborazione con realtà locali impegnate nella promozione culturale e turistica.

“Siamo pronti a vivere due giorni di grande festa – dichiara il sindaco di Valderice, Francesco Stabile – Lido Valderice non sarà solo una location, ma si trasformerà in una vera e propria onda musicale che si unirà alla bellezza del nostro litorale costiero per offrire momenti di svago indimenticabili a giovani e famiglie. ​Avremo il piacere di assistere a magnifiche performance live che animeranno Lido Valderice per l’intera durata della manifestazione.Ci saranno degli stand che proporranno le migliori eccellenze del cibo locale, valorizzando i prodotti del nostro territorio. ​Il PRIMO MAGGIO FEST è un’occasione pensata per celebrare la voglia di stare insieme in un’atmosfera sana e gioiosa. ​Il successo di questa iniziativa è frutto di una collaborazione corale che vede in prima linea l’Amministrazione Comunale assieme a partner strategici quali la Proloco di Valderice, il Libero Consorzio di Trapani e l’Assessorato Regionale all’Agricoltura”.

“Siamo pronti a far battere il cuore di Lido Valderice – dice Marianna Pavia, presidente della Pro Loco – . Il Primo Maggio Fest 2026 non è una semplice ricorrenza, ma un’esplosione di energia, colori e condivisione che quest’anno raddoppia per regalare due giorni indimenticabili a cittadini e turisti. Abbiamo immaginato un evento che parlasse a tutti: dai bambini che coloreranno il cielo con i loro aquiloni, ai giovani talenti che si sfideranno sul palco, fino agli amanti della buona cucina che potranno vivere l’esperienza della nostra mitica busiata. Vedere il nostro litorale trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove la musica dei grandi artisti si fonde con il profumo del mare e i sapori della nostra terra, è per noi motivo di immenso orgoglio. Questo festival è il frutto di un lavoro di squadra straordinario con l’Amministrazione Comunale e tutti i nostri partner: è un invito a stare insieme, a celebrare il lavoro attraverso l’arte e il divertimento. Vi aspettiamo per ballare, correre e sognare insieme in una cornice unica. Valderice è viva e non vede l’ora di accogliervi”. “Sono molto felice di poter collaborare, per la prima volta, con la Pro Loco di Valderice e con il Comune di Valderice – dice Filippo Peralta, della Peralta Production -. Conosco bene il mondo delle Pro Loco, con cui lavoro da anni in diversi territori, e sono convinto che rappresentino un motore essenziale per le Amministrazioni Comunali”.

Il programma

Ad aprire il festival, giovedì 1 maggio, sarà una mattinata interamente dedicata alle famiglie e ai più piccoli, con area giochi, laboratori creativi, spettacoli e attività all’aria aperta. Grande spazio anche alla tradizione gastronomica con la “Busiata Live” a cura del maestro cuciniere Peppe Giuffrè, il Gran Premio del mortaio e i laboratori di cucina aperti al pubblico. Nel pomeriggio spazio alla musica dal vivo con diverse band emergenti e affermate, mentre alle ore 16, prenderà il via la corsa podistica organizzata in collaborazione con Fitel e KaraSicilia. La serata culminerà con un grande live show tra musica e spettacolo. Venerdì 2 maggio il festival prosegue con l’apertura dell’area food “Valderice e i suoi sapori”, dedicata alle eccellenze enogastronomiche locali, seguita dal contest canoro “Lasciatemi Cantare”, pensato per dare spazio ai giovani talenti. Nel corso della serata si alterneranno sul palco numerosi artisti e band, fino al gran finale con il party dance anni ’70, ’80 e ’90 accompagnato da DJ set, con Laco La Commare e Ninny B.A condurre le due giornate sarà Claudia Parrinello, giornalista e speaker, che per il nono anno sarà al timone della manifestazione, e che accompagnerà il pubblico lungo tutto il programma tra musica, spettacolo e momenti di intrattenimento.

Un evento per il territorio

Il Primo Maggio Fest si propone come un appuntamento capace di coniugare cultura, tradizione e socialità, offrendo un’esperienza immersiva tra gusto, musica e condivisione. L’obiettivo è quello di rafforzare il legame con il territorio, promuovere le eccellenze locali e creare un’occasione di incontro aperta a cittadini e visitatori. L’ingresso è libero. Alcune attività prevedono iscrizione gratuita.Appuntamento, dunque, a Lido Valderice, l’1 e il 2 maggio 2026, per vivere insieme due giorni di festa, musica e comunità.