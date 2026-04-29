Antonello Venditti il 24 luglio con “DAJE!” arriva a Castellammare del Golfo

Antonello Venditti torna a emozionare il suo pubblico con tutta la forza della sua musica e con un progetto che celebra una carriera costellata di successi e brani diventati veri e propri inni generazionali. In occasione degli esami di maturità, il prossimo 19 giugno uscirà infatti “DAJE!”, il nuovo album live che raccoglie alcuni dei suoi più grandi successi registrati durante i tour “Cuore – Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary” e “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”. Due anni di concerti che hanno portato Venditti in giro per l’Italia davanti a oltre 300.000 spettatori, con più di 60 date all’attivo. L’album, prodotto da Alessandro Canini e pubblicato da Sony Music, sarà disponibile in tre formati fisici: CD in versione DIGISLEEVE, doppio vinile colorato autografato in edizione limitata (in esclusiva Sony Music Store) e doppio vinile black 180gr ad alta fedeltà. Da domani, mercoledì 29 aprile, “DAJE!” sarà disponibile anche in pre-order.

Con questo lavoro, Venditti rinnova il suo legame profondo con il pubblico, proponendo una selezione dei brani più iconici del suo repertorio: da “Notte prima degli esami” a “Grazie Roma”, passando per “Ricordati di Me” e “Unica”, fino a molti altri classici che hanno segnato intere generazioni, rivissuti con la potenza e l’emozione del live. Ma le novità non finiscono qui. Il 7 luglio da Bard (Aosta) prenderà il via anche il nuovo tour estivo “DAJE! LIVE SUMMER 2026”, che porterà l’artista nelle location outdoor più suggestive d’Italia, per una nuova estate di musica e partecipazione. Sul palco, insieme a Antonello Venditti, ci sarà una formazione di musicisti d’eccezione: Alessandro Canini alla batteria, Amedeo Bianchi al sax, Danilo Cherni alle tastiere, Angelo Abate al pianoforte e organo Hammond e Roberta Palmigiani al violino.