Campobello, sono in tre a contendersi la carica di sindaco

Il primo ad ufficializzare la sua candidatura a sindaco di Campobello di Mazara è stato Daniele Mangiaracina già sindaco dal 2001 al 2006, espressione della coalizione Rinascita Campobellese, che raccoglie diverse forze politiche e civiche: “Alternativa Civica”, “Orizzonti Comuni”, Forza Italia (espressione della Segreteria provinciale guidata da Toni Scilla), quella parte di Fratelli d’Italia che fa capo al deputato regionale Giuseppe Bica riunita nel gruppo “Campobello 5.0″, e il partito ” Azione”.

Questi i candidati al Consiglio comunale di Rinascita Campobellese: Armando Accardo, Vito Balistreri, Antonino Campo, Giusy Faugiana, Natale Galfano, Sabina Lazzara, Vincenzo Lupo, Susanna Mangiaracina, Manuel Messina, Domenico Mirabile, Maria Moceri, Nicoletta Moceri, Martina Panicola, Francesco Passanante, Paolo Scarpinati, Vito Trento.

Resi noti anche gli assessori di Mangiaracina con relative deleghe: Piero Indelicato (Sport, Turismo, Spettacolo e Beni Culturali), Enzo Pisciotta (Agricoltura, Attività Produttive, Polizia Municipale),

Monica Scoppio (Bilancio, Patrimonio, Personale, Commercio, Servizi Sociali e Sanità), Bia Cusumano (Legalità, Cultura, Istruzione e Arte), Leonardo Bascio (Urbanistica, Lavori Pubblici, Servizi alla Città – designato Vice Sindaco).

Successivamente c’è è stata quella di Piero Di Stefano, attuale presidente del Consiglio comunale, con una lunga esperienza nelle istituzioni cittadine. La sua candidatura si inserisce nel solco della coalizione che ha sostenuto l’attuale sindaco Giuseppe Castiglione (peraltro candidato al Consiglio comunale), il cui possibile terzo mandato era legato all’approvazione (non avvenuta) del disegno di legge sugli Enti Locali all’Assemblea Regionale Siciliana. A supporto di Di Stefano si schierano partiti come Democrazia Cristiana, Unione di Centro e Fratelli d’Italia, insieme a diverse liste civiche.

I candidati della lista Insieme per Campobello saranno: Federica Paglialonga, Giuseppe Castiglione, Loredana Guccione, Giovanni Palermo, Noemi Gentile, Biagio Stallone, Vincenzo Giardina, Maria Antonella Napoli, Giuseppina Di Natale, Gioacchino Minutella, Mariella Gulotta, Francesco Margiotta, Angela Emanuele, Francesco Zito, Giuseppe Bianco, Susanna Nizzola.

Infine è arriva la candidatura di Gioacchina Catanzaro candidata del Movimento 5 Stelle, del Partito Democratico e di diverse realtà civiche in un progetto condiviso dell’area progressista.

I candidati della lista Primavera saranno: Catanzaro Liliana, Matteucci Ferdinando, Puccio Vladimiro, Biancalani Marcella, Bono Antonio, Prinzivalli Carla, Pellicane Annalisa, Stallone Piyaned, Di Natale Francesca, Bono Salvatore Alessandro, Mahjoub Taha, Luppino Giovanni, Bascio Tony Dario, Balistreri Leonarda Anna.

Gli assessori designati da Gioacchina Catanzaro sono: Laura Saladino (Politiche sociali e Welfare);

Antonino Accardo (Bilancio e sviluppo economiche e produttivo); Ferdinando Matteucci (Cultura, Spettacolo e Turismo).