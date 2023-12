Dal oggi al 13 dicembre al Golden Cinema Marsala una doppia proiezione. In sala arriva il film di animazione “Prendi il Volo” alle ore 16.30 e alle 18. Mentre “Napoleon” resta in programmazione solo alle 20. Joaquin Phoenix veste i panni dell’imperatore francese. La rapida e spietata scalata di Bonaparte per estendere la sua egemonia in tutta la Francia si scontra con la sua disfunzionale e volatile relazione con la moglie Giuseppina, il suo vero amore.