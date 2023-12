Il marsalese Alessandro La Vela scrive “L’amore alla mia età” per Denny B

Denny B, è un giovanissimo artista, ha 12 anni e già fortemente appassionato di musica e canto moderno. Ha vinto il Festival “Una voce per domani” a Livorno organizzato dalla SC Eventi con il brano “L’Amore alla mia età” musica composta dal compositore marsalese Alessandro La Vela e da Nicola De Bona, testo di Gabriele Prete.

GUARDA IL VIDEO:

Il brano è stato arrangiato dallo stesso La Vela e realizzato allo studio Gold Music di Davide Arini e Alex La Vela. Le chitarre sono state suonate da Edoardo Ansaldi. La produzione del brano è dell’etichetta Mare Blu Music.

“L’Amore alla mia età” è un pezzo pop in stile anni ’90, con chitarre elettriche old school ed è accompagnato da un videoclip realizzato da Sergio Neddi visibile su You Tube, in cui Denny B si divide tra scuola, palestra, parco e canta un testo carico di tutti i dubbi che il primo amore giovanile può creare, ma carico di significati e rimandi propositivi: “Tre notti che non dormi chissà tu che fai? L’ho scritto sullo status spero leggerai! Mi piace andare a scuola adesso più che mai, almeno li ti vedo e spero mi vedrai”.