Pura energia in “Vamos”, brano del marsalese Saltimbal

Pura energia, che non guasta mai soprattutto in questi tempi bui, sprigiona nell’inedito singolo del batterista marsalese Salvatore “Saltimbal” De Vita. “Vamos”, il nuovo brano, vuole essere il segnale di una rinascita positiva per tutti noi.

Ce lo racconta l’autore stesso: “E’ un brano, di cui ho scritto musica e parole, che è lo specchio di quella che è stata sempre la mia vita; le regole sono non arrendersi mai, andare avanti. Il testo dice proprio ‘dai non mollare’, ce la puoi fare a vincere questa battaglia attraverso anche l’onda positiva che le vibrazioni della musica trasmettono”. Le sonorità di “Vamos” sono molto fresche, è un reggaeton dalle percussioni latine ma totalmente rivisitate in chiave dance, arrangiate da Saltimbal e mixato e masterizzato da PureSound di Mazara. “Vamos” è tutta da ballare, è ‘corazon’, inno al godere a pieno della gioia della musica. Il brano di Saltimbal si può ascoltare su Spotify e su tutte le pittaforme digitali.