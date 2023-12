Marsala: il Santuario dell’Addolorata ha un nuovo Priore, Franco Veltri

La confraternita di Maria Santissima Addolorata ha il suo nuovo Priore. E’ il Professor Franco Veltri, sposato con un figlio. Succede a Nino Guercio che ha guidato la Confraternita per sei anni. La nomina e il giuramento sulla Bibbia è avvenuto nel corso di una Celebrazione Eucaristica che si è tenuta ieri pomeriggio nel Santuario dell’Addolorata e che è stata presieduta dall’Assistente Spirituale Don Nicola Altaserse, presente anche il delegato diocesano per le Confraternite Arianna Marino.

Assieme all’insediamento del nuovo Priore vi sono stati anche quelli del nuovo Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti che erano stati eletti da Confratelli e Consorelle (oltre 200) nelle scorse elezioni interne (la nomina del Priore è dell’Ordinario Diocesano).

Vice priore è stata nominata Ignazia Marrone, segretario Ciccio Maggio e Cassiere Franco Renda. Del Consiglio, che rimarrà in carica fino al 2026, faranno parte anche Piero Lo Grasso e Giovanna Guarrato. I revisori sono invece Antonina Alacchi e Salvatore Oliva.

“Nell’assumere la guida della Confraternità desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento al Vescovo della nostra Diocesi di Mazara del Vallo e all’Assistente Spirituale Don Nicola Altaserse che mi hanno scelto per svolgere questo incarico – precisa Franco Veltri -. Farò tutto quanto è nelle mie possibilità per consolidare l’unità della nostra comunità e attivare iniziative che coinvolgano l’intera Città che nutre una profonda venerazione nei confronti del nostro Simulacro della Vergine Santissima Addolorata. Il mio pensiero va anche al Consiglio uscente di cui ho fatto parte e al collega emerito Nino Guercio che ha dovuto lavorare quasi sempre in piena emergenza”.

“Con l’insediamento alla guida del Priore Franco Veltri e del nuovo Consiglio direttivo avviamo un nuovo corso della Confraternita che mi preme ribadire non è solamente dedicato alla Processione del Venerdì Santo – sottolinea Don Nicola Altaserse -. Il nostro intento è infatti quello di divulgare principalmente il culto mariano”.