Marsala, intitolata al maestro Marino l’area del parco giochi di Salinella

Educatore di generazioni di alunni, il Maestro Giovanni Marino iniziò ad insegnare subito dopo la seconda guerra mondiale a Pantelleria e concluse la sua trentennale carriera a Marsala nella scuola “Mergellina”, ora “G. Pascoli“.

Per la sua lungimiranza e innovazione nell’insegnamento scolastico, a Giovanni Marino – “riconosciuto come precursore di quelle che oggi sono le linee guida della scuola moderna” – l’Amministrazione comunale di Marsala ha voluto intitolare l’area del Parco Giochi di Salinella, fissando per sabato prossimo, 9 dicembre, l’intitolazione (ore 11:00).

In pratica, è stata accolta l’unanime proposta della Commissione Toponomastica, interprete della richiesta avanzata da tantissimi cittadini. Sono stati loro che, in un’accorata lettera, hanno sottolineato passione e dedizione all’insegnamento del Maestro Marino, evidenziando altresì il suo impegno socioeducativo a titolo gratuito nei centri di lettura delle periferie di Marsala, al fine di alfabetizzare contadini ed operai desiderosi di istruirsi.

Attività non nuova per lo stesso insegnante, tenuto conto che durante il periodo di prigionia in Tunisia e Marocco, organizzò e diresse corsi d’istruzione per militari.

Tra l’altro, per il suo comportamento esemplare nel conflitto mondiale ed in prigionia, nel 1952 è stato insignito della Croce al Merito di guerra. Nelle note biografiche che accompagnano il provvedimento di intitolazione si evince come Giovanni Marino sia stato un maestro di vita, essendo riuscito ad “incidere profondamente – grazie alla sua appassionata attività educativa – sulle coscienze e le conoscenze dei suoi allievi”.

Proprio oggi, 4 dicembre, ricorre il suo 31° anniversario della scomparsa.