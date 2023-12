Tutte le chiusure dei Panificatori marsalesi per le feste di Natale

L’Associazione Panificatori di Marsala – facente parte di CNA – ha già predisposto le chiusure per le festività natalizie 2023/2024. Come da accordi già stabiliti con l’assessore al ramo del Comune, è stato stilato un calendario per capire quando i panificatori e le loro attività commerciali rimarranno chiusi (o aperti) durante il periodo di Natale.

Si inizia l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata con la prima chiusura; il 24, la vigila, pane fresco per tutti; poi bollino rosso il 25 e 26 dicembre e quindi anche i panettieri e le loro famiglie possono festeggiare il Natale in famiglia. Il 31 dicembre, vista la celebrazione della Notte di Capodanno dalle 24 in poi, sarà giornata di apertura. Poi stop ai forni il 1° gennaio 2024, per l’Epifania il 6 gennaio e il 7 in quanto domenica nel rispetto dell’ordinario regolamento già in vigore.

Va ricordato che l’accordo trovato dai Panificatori con la Regione e l’Amministrazione comunale vale anche per il pane fresco che si può trovare nei supermercati. Nei giorni di chiusura dei panificatori, i supermercati non possono vendere il prodotto ed eventualmente, devono indicare che il pane, se in rimanenza, non è fresco di giornata.