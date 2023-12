Al Tribunale di Marsala in mostra gli abiti indossati durante gli stupri

Il comitato Pari Opportunità delle avvocate e degli avvocati di Marsala, presieduta da Adele Pipitone, continua le attività di sensibilizzazione della collettività con l’inaugurazione, presso il Tribunale locale, della mostra itinerante denominata “Com’eri vestita? – What were you wearing?” contro la vittimizzazione secondaria.

La mostra – nell’ambito della Giornata Internazionale dell’eliminazione della violenza sulle donne – potrà essere visitata presso i locali siti al primo piano del Tribunale di Marsala fino al 10 dicembre e vede anche il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati. La mostra racconta storie di femminicidi o violenze, fatti realmente accaduti a donne che nel momento dell’abuso indossavano determinati vestiti. Gli stessi messi in mostra al Tribunale.

Ciò al fine di sensibilizzare le persone e il ‘sentire comune’ completamente errato di chi sostiene che una ragazza o una donna viene violentata per come si veste. E invece no, perchè ad essere esposti sono vestiti lunghi, maglione e jeans, tute, persino un camice e un abito da sposa. A pensare le storie che si nascono dietro a questi abiti, viene da rabbrividire.