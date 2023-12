A Marsala in Piazza per tre giorni con le “stelle” dell’AIL

L’ 8, il 9 e il 10 dicembre prossimi, le Stelle di Natale dell’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e mieloma – tornano a colorare di solidarietà le piazze italiane.

Anche a Marsala i volontari saranno presenti nelle tre giornate in Piazza della Repubblica (Loggia) per accogliere quanti, in pieno spirito natalizio, vogliono contribuire alla raccolta per la ricerca acquistando un dolce dono come: sogni di cioccolato, Stella di Natale, Pandoro e Panettone in busta, Panettone in latta, Bracciali Stellina Charm AIL.