Stranieri spacciano a Padova, vengono espulsi e mandati… al CPR di Trapani

Due spacciatori stranieri sono stati arrestati a Padova dalla Squadra Mobile. I primi ad essere arrestati sono stati un pregiudicato di 31 anni tunisino ed un suo connazionale di 23 anni.

Due in via Ca’ Silvestri, dopo aver parcheggiato l’auto sono stati visti incamminarsi e consegnarsi un involucro per poi incontrare un potenziale cliente in cambio di denaro. Si trattava di cocaina.

Nel frattempo anche la perquisizione a carico del 23enne ha permesso agli agenti di recuperare altra droga, 9 dosi di cocaina, 2 dosi di hashish e la somma in contanti di 695 euro. Nell’abitacolo dell’auto del 31enne, invece, sono stati recuperati 325 euro, una mazza da baseball e un coltello.

Entrambi gli stranieri sono stati dunque arrestati ed essendo irregolari, sono stati entrambi espulsi e con provvedimento del questore Marco Odorisio ed accompagnati al CPR di contrada Milo a Trapani, grazie all’assegnazione di due posti da parte della Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.