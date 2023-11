Riaperta l’Aula Magna dell’Abele Damiani di Marsala

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’istituto Abele Damiani di Marsala ha voluto essere presente con una manifestazione che è stata anche l’occasione per restituire alla piena fruibilità della scuola l’aula magna che per una serie di svariati motivi tecnico burocratici era “chiusa” da quasi tre anni.

Come si ricorderà l’Aula Magna e i lavori da effettuare in altre 14 aule compreso che erano state chiuse perché non avevano il certificato antisismico. “Inoltre – affermò il preside Domenico Pocorobba in un’apposita conferenza stampa che faceva seguito ad alcuni botta e risposta tra i dirigente e l’allora commissario della ex provincia Cerami -, dopo sette anni sembra si potrà ripristinare l’impianto di riscaldamento visto che le aule da tanto tempo ne sono sprovviste. Ricordo che qualcuno aveva addirittura detto che bisognava buttarla a terra. Adesso possiamo tornare a fruire dell’aula magna e delle 14 aule che sono rimaste chiuse, grazie ai lavori effettuati con un finanziamento regionale”.

A presentare ed introdurre i lavori le docenti componenti dello staff del sindaco Stefania Pellegrino e Giuliana Zerilli che hanno sottolineato, davanti ad un’ Aula Magna gremita di studenti ed insegnanti, l’importanza del tema che si sta affrontando, aggravato se è possibile dalle tragiche notizie di cronaca di questi giorni.

Inaugurata e installata nello spazio esterno dell’istituto anche una panchina rossa, simbolo di opposizione alla violenza di genere.