A Marsala continua il via vai di visitatori dalla Casa delle Farfalle di Palazzo Grignani

È primavera ormai e Marsala è più bella che mai, ma è soprattutto il settecentesco Palazzo Grignani a sembrare quest’anno ancora più affascinante. Custodisce geloso il suo segreto, un segreto più che altro di pulcinella dato l’andirivieni giornaliero di ospiti arrivati con il passaparola e poi ritornati per un’altra fuga nella bellezza.

A tre settimane dall’inaugurazione, Casa delle Farfalle Marsala, o meglio le sue affascinanti inquiline, continuano ad attrarre visitatori come il primo giorno. L’occasione effettivamente è imperdibile: centinaia e centinaia di farfalle da tutto il mondo, esemplari che è quasi impossibile poter contemplare non solo dal vivo, ma in un unico luogo, se non come immagini di un documentario naturalistico al di là di uno schermo.

A Casa delle Farfalle Marsala invece la natura è, per chi si ferma a guardare, spettacolo vivo ed emozionante e infatti tanti, dopo una prima e una seconda volta, decidono di tornare.

C’è chi torna per godersi ogni volta uno spettacolo diverso: sanno che la vita delle farfalle è breve – quella delle specie presenti nella Casa dura circa una settimana – e di settimana in settimana la composizione stessa della Casa cambia, con i nuovi esemplari appena nati.

E c’è chi torna invece per un altro tuffo nella magia, per rallentare e fermarsi nuovamente a contemplare l’incantevole spettacolo che ogni giorno la natura offre, prendersi una pausa di bellezza per poi tornare rinfrancati alla vita di sempre. E c’è infine chi è stato così fortunato da poter assistere allo sfarfallamento (cioè all’apertura del bozzolo che sancisce la trasformazione della crisalide in farfalla) e torna sperando di riuscire ad osservare nuovamente quest’evento straordinario.

Poi naturalmente ci sono i bambini, i più sensibili di tutti alla meraviglia, i più disponibili allo stupore, che chiedono di tornare perché, insomma , mille ali di mille colori in volo tra esotiche piante tropicali quando ti ricapitano?

La Casa delle Farfalle di Marsala è visitabile ogni giorno, fino al prossimo giugno. Sono aperte, e già numerose, le prenotazioni per gruppi turistici e scolaresche, attive al numero 392 7691183.

Per i contatti e le informazioni è invece possibile contattare il numero 335.7878895 o scrivere a casafarfallesicilia@gmail.com e visitare il sito web www.lacasadellefarfalle.com, i canali social su facebook (www.facebook.com/casadellefarfallemarsala) e instagram (www.instagram.com/casadellefarfallesicilia).