Il cortometraggio “Ninò” girato a Marsala trionfa al Giffoni School Experience 2026

Grande riconoscimento per il cortometraggio “Ninò”, girato a Marsala, diretto dal regista Michele Li Volsi e scritto da Claudia Gallo, premiato al Giffoni School Experience 5 come miglior corto scolastico 2026 nella categoria “Your Experience +11 – Scuola secondaria di primo grado”. Il lavoro ha conquistato il pubblico e la giuria composta da circa 4 mila bambini e ragazzi, risultando il cortometraggio più acclamato della categoria dedicata agli studenti over 11. Un riconoscimento importante per un’opera che affronta temi delicati e attuali come il bullismo, il cyberbullismo, il disturbo dello spettro autistico e la sindrome di Down.

Il bullismo, il tema del corto

“Il bullismo spegne sorrisi e spezza sogni: scegli di essere gentile, perché ogni parola e ogni gesto possono fare la differenza”. È questo il messaggio centrale del cortometraggio, che ha saputo unire valore educativo, umano ed etico, ricevendo apprezzamenti da pubblico e organizzazione del festival. Profondamente emozionato il regista Michele Li Volsi, che ha espresso gratitudine verso il Giffoni Film Festival e verso la giuria dei ragazzi per aver compreso l’importanza del progetto cinematografico e sociale di “Ninò”.

La storia di “Ninò”

Il cortometraggio racconta la storia di Ninò, un ragazzo di dodici anni che si prende cura del fratello minore Marco, affetto da sindrome di Down e autismo. Nel contesto scolastico, Ninò diventa vittima di episodi di bullismo. Sarà però un evento, portato alla luce da un’insegnante, a cambiare il corso della vicenda. Le riprese sono state effettuate tra Marsala, presso l’Istituto Comprensivo Mario Nuccio, ed Erice. “Ninò” è una produzione di Ciak Italy Cinematografica, con co-produzione di Elisabetta Baviera e post-produzione affidata a Faeria. Le musiche sono firmate da Francesco Persano, mentre la fotografia è stata curata da Filippo Arlotta. Nel cast figurano diversi volti noti, tra cui Totò Cascio, Orio Scaduto, Riccardo Mezzapelle, Katia Gargano, Chloe Maggio, Alessandro Renda, Francesco Pipitone, Alessandro Pipitone, Flavio Urso e Pietro D’Agostino. Accanto al regista, nel percorso che ha portato al premio del Giffoni, anche il supporto del Comune di Marsala e della squadra di produzione composta da Alberto Noto, Vincenzo Giusi Canale e Silvio Aloisi.

Nelle foto diffuse dopo la premiazione compaiono, insieme a Michele Li Volsi, l’attore Pietro D’Agostino e il direttore generale del Giffoni, Jacopo Gubitosi.