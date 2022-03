Aiuti all’Ucraina, a Marsala attivo il Centro di Raccolta

Relativamente alle campagne di aiuti alla popolazione Ucraina, messe in campo dalle Associazioni attive sul territorio, il Comune di Marsala informa che è attivo il Centro di Raccolta comunale presso i locali di via Ernesto del Giudice (ex Ufficio Commercio).

Il Centro è aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle 17 grazie alla disponibilità delle Associazioni di Volontariato marsalesi che si occupano di raccogliere e inventariare tutte le donazioni: non si accettano donazioni in denaro. I beni presi in consegna dalle Associazioni verranno destinati alla popolazione Ucraina solo attraverso i canali istituzionali riconosciuti.