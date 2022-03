Incidente domestico a Marsala, la fiammata di una bombola travolge una 90enne

Incidente domestico mortale nella zona di Amabilina, a Marsala. La vittima è la 90enne Maria Costa, investita da una grossa fiammata proveniente da una bombola in uso a una stufa catalitica. Presso la sua abitazione, all’incrocio tra la via Salemi e la deviazione verso la zona di Misilla, la donna e il figlio hanno chiamato l’installatore della bombola, per far fronte ai problemi di funzionamento della stessa. Sono dunque giunti sul posto due manutentori, uno dei quali ha cominciato a maneggiare con una chiave il dado di collegamento del rubinetto con la tubazione. All’improvviso si è verificata l’uscita repentina del gas e di una fiammata che ha investito la signora, scaraventata a terra e morta sul colpo. Sono stati accompagnati all’ospedale per le cure del caso anche i due manutentori della bombola, il figlio e la nipote della donna. Sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Calatafimi e un funzionario del Comando provinciale di Trapani.