A Castellammare un’altra centenaria: è Rosa Ligotti

Ha compiuto 100 anni e spento le candeline con i figli e nipoti: Rosa Ligotti è nata il 16 febbraio 1922 ed è la terza cittadina castellammarese che nel secondo mese dell’anno festeggia il secolo di vita.

Rosa Ligotti è vedova di Salvatore Cacioppo, che aveva sposato ad ottobre del 1948, ed ha avuto 4 figli, Enza, Maria, Castrenza e Piero, 8 nipoti e 8 pronipoti. La nonnina castellammarese, in perfetta forma e con il green pass alla mano, ha festeggiato in un locale attorniata dall’affetto di figli e nipoti.

Il sindaco Nicolò Rizzo ha omaggiato Rosa Ligotti con una targa ricordo porgendo gli auguri dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Castellammare del Golfo.

«A Rosa Ligotti ed ai suoi familiari porgo i più sinceri ed affettuosi auguri di buona salute e tranquillità da trascorrere con i suoi cari ancora per tanti anni -auspica il sindaco Nicolò Rizzo-. A pandemia ancora in corso, Rosa Ligotti è la terza centenaria in questo 2022 e rappresenta la nostra storia e memoria, un esempio di forza e volontà ad andare sempre avanti, come ho già sottolineato alle ultracentenarie Caterina Navarra, che ha compiuto ben 108 anni e Maria Barone, che ne ha compiuti 104. Ad Enza Ligotti ed ai suoi familiari l’abbraccio a distanza e gli auguri di tutta la città».

I figli e nipoti sottolineano che la nonnina Rosa Ligotti è sempre stata “una donna forte e coraggiosa, disponibile, dolce e sorridente nonostante le avversità della vita. Orgogliosa dei figli e nipoti. Ha sempre mangiato cibo genuino, ama lo stufato e la cioccolata. Ricorda la guerra e racconta ancora con buona memoria la sua vita dedicata ad accudire la famiglia”.