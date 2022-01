Coronavirus in Italia, 179 mila nuovi casi (ma è boom di guariti). In Sicilia ancora caos sui decessi

Nuovo aggiornamento sul fronte Covid del Ministero della Salute: 179.106 nuovi casi, 171.565 guariti e 373 deceduti. Questi i numeri dell’ultimo bollettino, da cui emerge che gli attuali positivi sono 2.695.703, con un tasso di positività giornaliero che scende di un punto percentuale, attestandosi al 16%.

Il maggior numero di contagi, nelle ultime 24 ore, si è registrato in Lombardia (+32.677), Emilia Romagna (+20.654) e Veneto (+19.117).

In Sicilia 7.418 nuovi casi, 1.970 guariti e attuali positivi che superano quota 200 mila (precisamente 5.422). I decessi conteggiati sono 26, ma – come avvenuto in precedenza – non si riferiscono a un’unica giornata, cumulando quelli non conteggiati anche nei giorni scorsi (precisamente, 5 il 20 gennaio, 14 il 19, 2 il 18, 3 il 13, 2 il 9). I ricoverati nell’isola sono 1.587, di cui 170 in terapia intensiva.

Tra le province, i numeri più alti sul fronte dei nuovi contagi si registrano a Palermo (+1971) e Catania (1432). Poi Siracusa (886), Ragusa (725), Trapani (629), Caltanissetta (628), Messina (511), Agrigento (458), Enna (178).