Marsala, la lettera di Carlo Zerilli alla sindaca Patti: “Grazie, ora tocca a te farci sognare”

Con una lettera aperta, Carlo Zerilli, dirigente del Circolo del PD di contrada Ciancio, affida ai cittadini e alla neo sindaca Andreana Patti un messaggio di ringraziamento per la campagna elettorale appena conclusa. Un testo che ripercorre l’entusiasmo vissuto durante il percorso verso le elezioni, rende omaggio ai militanti del centrosinistra e guarda alle sfide future, sia per l’amministrazione di Marsala sia per il quadro politico nazionale:

Ho scritto questa piccola modesta lettera per dire mille volte grazie ad Andreana Patti. Grazie Sindaca che con il tuo sorriso e la tua simpatia e con la tua capacità ci hai fatto entusiasmare in campagna elettorale ti abbiamo sostenuto con passione e con tutte le nostre forze, da subito abbiamo capito che avremmo vinto al primo turno che in questo periodo siamo felicemente in festa che certamente si riprenderà nel futuro sperando che anche io ci sarò. La campagna è stata sincera onesta e anche civile è stata bellissima c’era qualcosa di magico ora è finita, mi manca e non so cosa fare per recuperare questa mancanza.

Noi del PD di Ciancio che con passione e il segno del dovere con Pino Tumbarello che io ringrazio, anche se stava poco bene, era tutti i giorni con me fino all’ultimo minuto della chiusura della campagna elettorale. Grazie Pino, noi democrazia di Ciancio come nel nostro stile non abbiamo speso una parola nei confronti dei nostri avversari, andavamo a trovare la famiglia con il massimo rispetto, e alla fine del dialogo ci salutavamo entrambi con il sorriso e il rispetto per me a volte anche commovente per il riconoscimento inaspettato che mi hanno attribuito. Ritornando a casa anche un po’ stanco ma soddisfatto per questo e soprattutto per aver dato un piccolo contributo al partito e quindi al Sociale Grazie Sindaca Ora tocca a te farci sognare. Noi tutti dobbiamo essere consapevoli che amministrare una città con un territorio Largo come Marsala e con tutte le problematiche che ci sono credo che amministrare è davvero difficile ma la nostra sindaca Andreana Patti dove io sono orgoglioso di lei con la sua capacità e con i suoi bravi assessori e consiglieri comunali come anche noi cittadini ci staremo vicino.

Sono convinto che farà bene alla nostra città in questi lunghi giorni di festa il mio pensiero va ai compagni Uomini e Donne che non ci sono più che con la loro grande passione e fede politica hanno fatto la storia di Ciancio che chiamavano la piccola mosca, per i tantissimi consensi che facevano arrivare al PC, dopo aver ricordato i compagni storici e doveroso ringraziare gli amici e compagni di Ciancio e non solo compreso quelli che non la pensano come noi li ringrazio di vero cuore per il tanto apprezzamento che hanno avuto nei miei confronti. Per finire questa piccola lettera dico al mio partito di appartenenza il PD come anche alla coalizione di Adriana Patti sindaca di Marsala e di tutti i marsalesi che nel 2027 o forse anche prima nelle elezioni nazionali dobbiamo essere pronti per mandare a casa Giorgia Meloni con i suoi inadeguati ministri che con le false parole dicono l’Italia è meglio e aiutano le fasce sociali più deboli ma di fatto l’Italia sta peggio con le fasce sociali sempre più poveri con la disuguaglianza più larga, i ricchi sono sempre più ricchi dobbiamo radicare questa destra negativa per il paese come i partigiani con tutti gli antifascisti hanno radicato i nazifascisti dove ci hanno regalato la democrazia e la libertà noi con il voto salveremo gli italiani tutti i smemorati e sprovveduti compresi.