Marsala, imbrattato il muro della piramide di “Porta Mazara”. VIDEO

Ecco come si presentava il bordo della copertura della “piramide” al centro di porta Mazara (piazza Matteotti) a Marsala che serve da copertura agli scavi. Come abbiamo raccontato questo bordo, nell’ambito della rimozione delle panchine al centro della piazza era stato arredato da fioriere di plastica che poi erano state quasi subito “vandalizzate” e conseguentemente rimosse poco dopo dal comune che le aveva collocate. Si tratta di una specie di imbrattatura bianca fatta con materiale non meglio identificato.

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