Marsala, il Movimento Liberi rivendica il campo in erba sintetica dello Stadio

Il Movimento Liberi torna a rivendicare la paternità di due tra i principali interventi programmati per gli impianti sportivi di Marsala, sostenendo che il campo di calcio con manto in erba sintetica e il percorso per l’affidamento pluriennale dello stadio “Nino Lombardo Angotta” siano il frutto del lavoro svolto dalla precedente Amministrazione guidata da Massimo Grillo. Una presa di posizione che assume anche i toni di una critica nei confronti dell’attuale governo cittadino, invitato a completare iter amministrativi già avviati. Secondo quanto reso noto dal movimento, dalle interlocuzioni con l’Assessorato regionale al Turismo emerge che sarebbe ormai vicino il provvedimento della Regione Siciliana per lo sblocco dei fondi destinati ai cosiddetti “progetti retrospettivi”, previsti dalla delibera della Giunta regionale dell’agosto 2023.

Il manto in erba sintetica: il punto

Per Marsala si tratta di un finanziamento da 590 mila euro, destinato alla realizzazione del nuovo campo di calcio in erba sintetica. A queste risorse si aggiunge un mutuo di circa 300 mila euro già acceso dal Comune attraverso il Credito Sportivo, che consentirebbe di completare la copertura economica dell’opera. Il Movimento Liberi sottolinea come il progetto sia stato ideato, finanziato e avviato durante il mandato di Grillo, evidenziando che il percorso amministrativo è ormai alle battute finali. Restano da completare l’approvazione del Rendiconto da parte dell’Ars, il riaccertamento delle somme e la loro iscrizione in bilancio, passaggi necessari per la firma del decreto regionale e l’avvio dei lavori.

La situazione dello Stadio Municipale

Non meno significativa, secondo il movimento, è la vicenda dello Stadio comunale. Anche la procedura per l’affidamento pluriennale dell’impianto viene indicata come un’iniziativa avviata dalla precedente Amministrazione con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare la struttura attraverso una gestione moderna. L’iter, spiegano, si è rallentato per ulteriori verifiche tecnico-amministrative e per l’evoluzione societaria della SSD Marsala 1912, impegnata nella trasformazione da società non profit a società profit. “Sono soddisfatto – dichiara l’ex sindaco Massimo Grillo – perché due importanti percorsi per lo sport cittadino, quello del nuovo campo con erba sintetica e quello della valorizzazione dello Stadio Municipale, nascono da una programmazione avviata negli anni scorsi. Il risultato che oggi si intravede è frutto del lavoro svolto attraverso la progettazione, il reperimento delle risorse e l’avvio delle procedure necessarie”.

I meriti di Grillo

Grillo guarda anche con favore all’ingresso dell’imprenditore Angelo Casa nel progetto calcistico marsalese, ritenendolo un elemento capace di dare impulso al rilancio dello sport cittadino. “Ora occorre completare gli ultimi passaggi amministrativi affinché Marsala possa dotarsi di strutture sportive adeguate alle esigenze delle società, degli atleti e dei nostri giovani“, conclude. Dietro le dichiarazioni di Liberi – che in Consiglio ha tre esponenti, oltre a Grillo anche Flavia Sammartano e Giampaolo Abrignani – si coglie una precisa rivendicazione politica: l’ex maggioranza attribuisce alla propria programmazione il merito dei risultati che oggi si stanno concretizzando, lasciando intendere che l’attuale Amministrazione stia semplicemente portando a termine procedure già impostate, senza aver inciso in maniera determinante sul loro sviluppo.