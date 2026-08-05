Birgi, lavori per la nuova fermata ferroviaria: percorso alternativo sulla SP 21

Proseguono gli interventi per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria a servizio dell’aeroporto di Birgi. Un’infrastruttura ritenuta strategica per migliorare i collegamenti con lo scalo e sostenere lo sviluppo del territorio, frutto della progettazione di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e della collaborazione tra gli enti coinvolti. Nell’ambito dei lavori, il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha emanato una nuova ordinanza che dispone la sospensione della circolazione lungo un tratto della Strada Provinciale 21, precisamente dal km 11+600 al km 11+850.

Percorso alternativo nella stessa sede stradale

La chiusura a metà resterà in vigore fino al completamento degli interventi necessari alla realizzazione della fermata ferroviaria e del sottopasso. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, è stato predisposto un percorso alternativo che sarà realizzato nella stessa sede stradale interessata dai lavori. Il transito sarà regolato attraverso un’apposita segnaletica stradale e dalle necessarie misure di sicurezza, consentendo agli automobilisti di proseguire lungo la SP 21 senza dover ricorrere a deviazioni esterne. L’intervento rappresenta uno dei tasselli del progetto di potenziamento dell’accessibilità all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi e si inserisce in una strategia di sviluppo che punta a rafforzare le infrastrutture del territorio attraverso una stretta collaborazione istituzionale.

Investimenti e sviluppo del territorio

Dal Libero Consorzio sottolineano come la pianificazione stia progressivamente sostituendo la logica dell’emergenza. In questa direzione va anche la recente approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell’applicazione di 21 milioni di euro di avanzo di amministrazione libero, dei quali 5 milioni saranno destinati alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali. La realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Birgi conferma l’attenzione di RFI verso il territorio trapanese e rappresenta un investimento destinato a migliorare l’integrazione tra trasporto ferroviario e aeroportuale, favorendo la mobilità di residenti e turisti.