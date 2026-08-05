I tramonti di Torretta con l’ultima opera dell’autrice Giuseppina Biondo

Nuovo appuntamento, venerdì 7 agosto, con “I tramonti di Torretta – Parole d’A…mare”. Nella piazzetta della borgata marinara, a partire dalle 21, si presenta “Complemento di relazione” (edito da Interno Libri), l’ultima opera della poetessa Giuseppina Biondo (originaria di Mazara del Vallo, vive e insegna a Milano). Un libro che racconta, come fosse una sorta di diario intimo, una relazione amorosa con ironia e leggerezza, avvalendosi di una lingua ilare e sapida. A dialogare con l’autrice sarà Vincenzo Di Stefano. Letture di Francesco Caronna e Francesca Marino. Esibizioni canore dei tenori Maurizio Indelicato e Gianni Raineri e della soprano Antonella Marino, accompagnati da Franco Giacomarro con la partecipazione straordinaria del musicista Aldo Bertolino.

La rassegna è finanziata dal Comune con i fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica destinati agli enti impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di “Città che legge”. La rassegna è ideata dall’assessore alla Cultura, Bia Cusumano, direttrice artistica la giornalista Jana Cardinale.