Da Marsala a Londra: il modello Baglio Oneto, dove il wedding internazionale parla la lingua del territorio

redazione

Da Marsala a Londra: il modello Baglio Oneto, dove il wedding internazionale parla la lingua del territorio

Condividi su:

mercoledì 05 Agosto 2026 - 10:17

L’eccellenza dell’ospitalità marsalese ha conquistato i vertici internazionali. A portare la nostra città sul gradino più alto del podio è Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, recentemente incoronato a Londra con il primo posto ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence come “Migliore Location per Matrimoni in Europa e nell’area del Mediterraneo”. Un riconoscimento estero prestigioso che, tuttavia, affonda le sue radici in un’identità intimamente siciliana.

Nata nel XVIII secolo come tenuta per la produzione di vino e olio, la dimora rappresenta oggi un virtuoso progetto di recupero e tutela del paesaggio che domina la Riserva dello Stagnone e le Isole Egadi.

A dare forma a questi spazi, guidando un attento restauro, è stato Elio Palmeri, architetto e artista, affiancato dalla moglie Sabina Oneto, vera regista dell’accoglienza. La loro visione si riassume in un’intuizione avuta anni fa, che ha segnato il cambio di passo del Baglio: “Questo luogo è troppo bello per tenerlo tutto per noi…”.

Da quel momento ha preso vita una missione precisa, oggi portata avanti dalla famiglia Palmeri-Oneto: aprire le porte della dimora storica per condividerne la bellezza, esaltandone l’eccellenza architettonica e le raffinatezze artistiche. Gli ambienti sono un omaggio continuo all’artigianato del territorio, impreziositi da ceramiche provenienti da tutta la Sicilia e da suggestivi lampadari in ferro battuto, capaci di trasformare l’accoglienza in un’esperienza di autentico calore familiare.

È proprio questo l’elemento che fa la differenza per chi sceglie Baglio Oneto per il proprio “sì”. Lo staff Wedding interno non si limita a fornire un servizio, ma crea un vero e proprio progetto su misura insieme alle coppie, curando ogni dettaglio in modo completo per far vivere loro l’attesa e il giorno del matrimonio con pura gioia e senza alcuno stress. A rendere l’atmosfera ineguagliabile è la posizione collinare: da qui si gode del più bel paesaggio della Sicilia occidentale, ammirando i tramonti più belli che incorniciano la Riserva dello Stagnone e le Isole Egadi. Un’esposizione privilegiata che garantisce, inoltre, una costante ventilazione naturale, ideale per i ricevimenti serali estivi.

Baglio Oneto si conferma così un punto di riferimento non solo per le coppie che viaggiano da oltre confine per sposarsi in Sicilia, ma anche per i marsalesi e i siciliani. Un luogo dove l’alta professionalità del settore wedding incontra il rispetto per la storia locale, dimostrando che l’eleganza più autentica non ha bisogno di forzature, ma solo di radici ben salde.

Condividi su:

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Commenta