Da Marsala a Londra: il modello Baglio Oneto, dove il wedding internazionale parla la lingua del territorio

L’eccellenza dell’ospitalità marsalese ha conquistato i vertici internazionali. A portare la nostra città sul gradino più alto del podio è Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, recentemente incoronato a Londra con il primo posto ai Condé Nast Johansens Awards for Excellence come “Migliore Location per Matrimoni in Europa e nell’area del Mediterraneo”. Un riconoscimento estero prestigioso che, tuttavia, affonda le sue radici in un’identità intimamente siciliana.

Nata nel XVIII secolo come tenuta per la produzione di vino e olio, la dimora rappresenta oggi un virtuoso progetto di recupero e tutela del paesaggio che domina la Riserva dello Stagnone e le Isole Egadi.

A dare forma a questi spazi, guidando un attento restauro, è stato Elio Palmeri, architetto e artista, affiancato dalla moglie Sabina Oneto, vera regista dell’accoglienza. La loro visione si riassume in un’intuizione avuta anni fa, che ha segnato il cambio di passo del Baglio: “Questo luogo è troppo bello per tenerlo tutto per noi…”.

Da quel momento ha preso vita una missione precisa, oggi portata avanti dalla famiglia Palmeri-Oneto: aprire le porte della dimora storica per condividerne la bellezza, esaltandone l’eccellenza architettonica e le raffinatezze artistiche. Gli ambienti sono un omaggio continuo all’artigianato del territorio, impreziositi da ceramiche provenienti da tutta la Sicilia e da suggestivi lampadari in ferro battuto, capaci di trasformare l’accoglienza in un’esperienza di autentico calore familiare.

È proprio questo l’elemento che fa la differenza per chi sceglie Baglio Oneto per il proprio “sì”. Lo staff Wedding interno non si limita a fornire un servizio, ma crea un vero e proprio progetto su misura insieme alle coppie, curando ogni dettaglio in modo completo per far vivere loro l’attesa e il giorno del matrimonio con pura gioia e senza alcuno stress. A rendere l’atmosfera ineguagliabile è la posizione collinare: da qui si gode del più bel paesaggio della Sicilia occidentale, ammirando i tramonti più belli che incorniciano la Riserva dello Stagnone e le Isole Egadi. Un’esposizione privilegiata che garantisce, inoltre, una costante ventilazione naturale, ideale per i ricevimenti serali estivi.

Baglio Oneto si conferma così un punto di riferimento non solo per le coppie che viaggiano da oltre confine per sposarsi in Sicilia, ma anche per i marsalesi e i siciliani. Un luogo dove l’alta professionalità del settore wedding incontra il rispetto per la storia locale, dimostrando che l’eleganza più autentica non ha bisogno di forzature, ma solo di radici ben salde.