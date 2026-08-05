“Ripristinare il park card del parcheggio comunale di Marsala, lavorare così è impossibile”

Abbiamo più volte posto al centro dell’attenzione il parcheggio comunale di via Giulio Anca Omodei a Marsala, le vicende che hanno visto negli anni vandalizzare il sottopasso e quello che sta accadendo negli ultimi mesi, con alcune modifiche effettuate, un grosso cancello che viene aperto e chiuso dall’Amministrazione comunale per consentire l’accesso nella parte sottostante e la macchinetta del park card nuova di zecca che però è stata coperta e non può essere utilizzata. Il parcheggio però resta a pagamento nonostante tutti questi impedimenti e questo fa montare una protesta dal basso. A scriverci è la rivendita di Tabacchi D’Aguanno di via Roma:

“Più volte ho sollecitato chi di competenza a ripristinare al più presto la colonnina all’interno del parcheggio comunale o se impossibilitati, al dispiegamento di ausiliari del traffico preposti alla vendita, onde evitare che il cittadino si veda costretto a scendere in Piazza e a risalire correndo il rischio di ritrovarsi con un verbale. Posto che esistono le App che sollevano dall’ingombro, ma è pur vero che non tutti sono nelle condizioni di averne una. Noi subiamo quotidianamente le lamentele di tutti i viandanti e sinceramente lavorare in questo modo non ci sta bene, come se il parcheggio fosse di proprietà nostra. Garantire il ‘buon’ servizio al cittadino è un dovere”.