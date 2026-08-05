Marsala, “A Ciancio discarica abusiva, nessuno viene a ripulire”

Un cittadino, Nuccio Pellegrino, nella pagina Facebook di Marsala Today, in cui si segnalano spesso diversi disservizi nella città lilybetana, pone all’attenzione una incresciosa situazione di degrado in contrada Ciancio: verso il numero civico 385A da diverso tempo c’è una discarica abusiva tra la strada e i terreni limitrofi: “Inoltre il marciapiede dopo che è stata tolta l’erba con il decespugliatore, non è stato mai pulito dalla terra che negli anni si è accumulata e dove inevitabilmente crescerà altra ‘foresta’. Ho mandato segnalazione il 16 luglio tramite l’applicazione Municipium, ma ancora non si è provveduto alla pulizia”, scrive il signor Pellegrino. Analoga situazione si verifica dopo il decespugliamento in varie zone della città sia quando la competenza è del Comune – va detto – sia quando è del Libero Consorzio trapanese. Di recente la scerbatura ai lati della SP 21 ha fatto emergere una lunga striscia di spazzatura di vario tipo che non è mai stata smaltita e che il vento ha portato via chissà dove. Ecco: quando si pulisce il verde pubblico non bisogna solo portare via l’erbaccia e i rami ma anche i rifiuti che si sono annidati tra di essi.