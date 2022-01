Riapre il punto vaccinale al centro Duchessa di Castellammare del Golfo: da lunedì 10 gennaio sarà aperto il lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 13. Non occorre prenotazione.

Il centro era stato chiuso dall’Azienda sanitaria provinciale circa una settimana fa, a fine dicembre 2021.

«Ringrazio il commissario e il personale medico dell’Asp che si è adoperato per la riapertura del punto vaccinale al centro Duchessa da noi richiesta in più circostanze in cui abbiamo espresso preoccupazione e la necessità del presidio in considerazione dell’aumento notevole dei contagi e la necessità di tutelare la salute pubblica – afferma il sindaco Nicolò Rizzo-. Ringrazio alcuni medici di base che hanno offerto la disponibilità a curare la vaccinazione dopo la decisione della chiusura da parte dell’azienda sanitaria. Poiché il centro Duchessa sarà adesso aperto tre giorni a settimana invito tutti a vaccinarsi contro il Covid-19 e ad osservare le regole di contenimento del virus poiché stiamo vivendo un’ondata di contagi crescenti».