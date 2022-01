Rinvenuto il cadavere di una donna al largo di Castellammare del Golfo

Il corpo senza vita di una donna è stato individuato in mare, oggi pomeriggio, al largo di Castellammare del Golfo.

Il cadavere è stato recuperato dalla Capitaneria di Porto, che adesso si occupa degli accertamenti del caso, con il coordinamento dell’autorità giudiziaria di Trapani.

Sulla terraferma è stata effettuata una prima ricognizione cadaverica, e non si esclude nei prossimi giorni anche l’autopsia, per stabilire le cause della morte, anche se quella dell’annegamento sembra l’ipotesi al momento più avvalorata.