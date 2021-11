Medico di Castellammare colpito da un masso sulla A29. Coinvolte tre vetture

Grande paura per un medico di Castellammare del Golfo, Simone Lazzara, dopo che la sua auto è stata colpita da un masso lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara, in direzione Palermo, nei pressi di Cinisi.

Il mezzo è stato centrato in pieno. Un urto violentissimo: l’auto, finita contro il guard rail, è stata poi presa in pieno da un’altra vettura che non è riuscita ad evitare l’impatto. Coinvolto anche un terzo veicolo, che ha investito lo stesso dottor Lazzara che, uscito dall’auto distrutta, ha riportato alcune lesioni fortunatamente non gravi.